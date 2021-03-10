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10.03.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат в частном доме

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием закрыть пансионат для пожилых людей в поселке Усть-Ижора Колпинского района. В ведомстве выяснили, что в частном доме в ненадлежащих условиях проживало 23 пожилых человека, многие из них не могли передвигаться самостоятельно.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Северной столицы, сейчас деятельность пансионата приостановлена с формулировкой "до рассмотрения дела по существу". Пожилых людей, которые там проживают, будут расселять в другие пансионаты, также граждане смогут вернуться к себе домой.

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Установлено, что руководил пансионатом индивидуальный предприниматель. Частный дом, где расположено учреждение, не строился специально под нужды пожилых или маломобильных граждан, здание было арендовано.

В ходе проверки в пансионате сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что комнаты, где жили постояльцы, не отвечают противопожарным и санитарным требованиям, более того, они опасны для жизни. При этом в месяц каждый постоялец платил за свое пребывание в пансионате по 33 тысячи рублей.

После проверки прокуратура передала данные в следственные органы и по факту работы пансионата и условий, в которых содержатся постояльцы, было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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