В Петербурге прошли обыски по делу о банкротстве сети магазинов Spar

В Петербурге по делу о банкротстве компании "Интерторг" и закрытия сети магазинов Spar прошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Интерес силовых структур к банкротству одного из крупнейших ретейлеров Петербурга обусловлен уголовным дело о мошенничестве, которое было возбуждено после закрытия магазинов.

Магазины торговой сети были закрыты в 2019 году, торговый дом впоследствии был признан банкротом. В частности, только по иску банка-кредитора долг сети составляет свыше восьми миллиардов рублей.

Уход с рынка ретейлера стал неожиданным для Петербурга. Торговые сети "Интерторга" занимали более 10 процентов от рынка Северной столицы.