В Выборге закрыли для посещения знаменитую башню Святого Олафа

В Выборге на реконструкцию закрылась башня Святого Олафа. После окончания работ в знаменитой башне, являющейся доминантой Выборгского замка, будет установлена новинка: прозрачный лифт.

Как пояснили в пресс-службе Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, работы планируется закончить в следующем году. За это время планируется музеефицировать историческую лестницу башни, устроить новую, сделать лифт и реставрировать сами интерьеры.

Что касается лифта, то идея о его установке была активно поддержана самими жителями Выборга, поскольку подъем на башню по винтовой лестнице был недоступен для маломобильных групп населения.

Ожидается, что лифт появится в башне в 2022 году, тогда смотровая площадка станет доступной для всех.