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Рубрика: Общество

Весомый аргумент

Актер Таганрогского театра сбросил больше 40 килограммов, чтобы получить роль
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 50(8401)
Актер Таганрогского театра имени Чехова Аркадий Зяблов ради новых ролей за три месяца похудел со 130 до 87 килограммов. А сейчас артист набирает мышечную массу, чтобы лучше соответствовать сценическому амплуа героя. О том, как бороться с лишним весом по-актерски, Аркадий Зяблов рассказал корреспонденту "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Долгое время меня полностью устраивала моя жизнь. Но родные и друзья все чаще говорили, что мне нужно срочно избавляться от лишнего веса. Я лишь отшучивался, но однажды, в очередной раз глянув в зеркало, и сам понял: дело зашло слишком далеко. К тому же я постоянно испытывал проблемы с ролями. Сами посудите: если стройный артист в принципе может изобразить любого персонажа, при необходимости прикрепив, например, подушку на живот, то для такого, каким был я в недавнем прошлом, ролей катастрофически мало. Особенно обидно, что от меня ускользали роли, которые безумно хотелось сыграть, но из-за моих габаритов я не вписался в эти спектакли. Да и вообще тяжело жить, если уже с 18 лет страдаешь одышкой. Я сказал сам себе: "Аркаша, если ты хочешь чего-то добиться в жизни и работе, с этим надо что-то делать", - вспоминает Аркадий.

Фото: iStock
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По словам актера, в первую очередь нужно было настроить должным образом свой мозг.

- Если провести параллели с актерской работой, то у каждого персонажа на сцене имеется своя сверхзадача. Например, в чеховском "Вишневом саду" сверхзадачу Лопахина как делового человека можно обозначить как сохранение земли любой ценой. И?он в итоге добивается этой цели. Так и в жизни. Если хочешь похудеть, то нужно воспринимать это как сверхзадачу, отодвинув на второй план все остальное. У меня сбросить вес получилось только после того, как я понял, для чего я это делаю. Я разложил свою сверхзадачу по трем пунктам. Первое, стать лучше в своих глазах и подняться выше по социальной лестнице. Второе, получать больший доход благодаря новым ролям. Ну и третье, повысить свою привлекательность в глазах противоположного пола, куда же без этого?

Договорившись таким образом с самим собой, Аркадий начал действовать. Он отказался от вредных привычек, перешел на здоровое питание и всерьез занялся спортом, купив абонемент в спортзал.

- Возможно, кому-то подойдут и домашние тренировки. Но я не смогу полностью погрузиться в атмосферу тренировок, а может, и вовсе отложу занятия на потом. В зале же ничего не отвлекает от занятий, а пример других - дополнительная мотивация, - говорит он.

Организм довольно болезненно отреагировал на смену привычного сибаритского образа жизни. После того как Аркадий в первый раз встал на беговую дорожку и установил на ней скорость 12 километров в час, его даже замутило. Зато уже через полтора месяца он легко пробегал три километра на скорости, которая поначалу казалась недостижимой.

- На занятиях я делаю упор на кардиотренировки, - рассказывает о своей методике Аркадий. -

30 - 40 минут на беговой дорожке и лишь после этого приступаю к работе на тренажерах. В разные дни чередую упражнения на определенные группы мышц и базовые - для всех групп мышц. Хожу в зал практически каждый день. При этом не занимаюсь до упада, стараюсь не перенапрягаться, но и не пропускать тренировок. Главное, технически правильно выполнять все упражнения и вести тренировочный дневник.

Первая победа не заставила себя долго ждать: похудевшему артисту дали роль Роберта Краузе в спектакле "Семейка Краузе". А потом роли посыпались одна за другой, да такие, о которых актер с лишним весом не мог даже и мечтать.

Любопытно, что наладить правильное питание с высоким содержанием белка для наращивания мышечной массы Аркадию удалось довольно быстро даже при небольшой актерской зарплате. Он на собственном опыте выяснил, что расходы на здоровый образ жизни не превышают тех, которые раньше требовали вредные привычки. Просто нужно одно заменить другим.

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