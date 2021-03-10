В последнее время внимание СМИ привлек конфликт первой и второй семьи покойного депутата Заксобрания Ростовской области Владимира Касьяненко, владевшего СЗАО "СКВО" в Зерноградском районе. В публикациях возглавившая после смерти отца агропредприятие Анна Касьяненко утверждала, что его сын от первого брака Денис Касьяненко якобы пытается захватить "СКВО", и это вызывает волнения в коллективе. Денис и его мама Лидия Касьяненко (первая супруга агрария) считают совершенно иначе. Продолжая тему, мы даем им возможность высказать свою позицию.

"Нельзя пытаться захватить то, что принадлежит тебе по праву: я являюсь законным наследником имущества моего покойного отца Владимира Касьяненко, мне принадлежит 1/3 акций "СКВО", - говорит Денис Касьяненко. - С моей мамой отец прожил более 30 лет, родители дали мне прекрасное образование, я учился за рубежом, знаю несколько языков. Работал вместе с отцом, занимался инвестпроектами и зарубежными связями. Мама работала в "СКВО" экономистом. Жили мы на хуторе Путь Правды, где расположено предприятие. Отец с 1994-го и до смерти в 2015-м был публичным человеком, депутатом Заксобрания, вся наша жизнь была на виду. В конце 2007-го отец развелся с мамой, раздела имущества не было. Отец обещал сделать это позже, но не успел, умер. Он женился во второй раз на Елене Григорьевой, взявшей его фамилию. После развода отец поселился в нашем доме в Ростове-на-Дону вместе с ней и ее 17-летней дочкой от первого брака Анной. Почти каждый день он приезжал на работу в хозяйство, а это 300 км. После регистрации брака Елена убедила его удочерить Анну.

Он не оставил завещания, и наследниками должны быть трое: я, Анна и Елена. Наследство значительное - "СКВО", которое могло бы обеспечить достойную жизнь всем нам, без скандалов. Но меня из наследников обманом убрали. После похорон по инициативе Елены я с ней и ее охранником приехали к ее знакомому нотариусу Ларионову. Тот закрыл дверь на ключ, оставив охранника снаружи. Нотариус и Елена потребовали от меня отказаться от наследства в ее пользу, говорили о каких-то бандитах, которые якобы ее преследуют, что нас всех могут убить... Сказали, что Елена выплатит мне какую-то компенсацию. Я был психологически подавлен. Меня "трамбовали", пока не добились отказа от наследства, выдали нотариальное обязательство о компенсации моей доли наследства без указания стоимости, т.е. пустую бумажку. Вот так меня лишили наследства. Когда адвокат разъяснил мне, что отказ от наследства под условием недопустим, я предложил Елене вернуть все в исходное положение. Если бы она согласилась, я получил бы наследство и жил своей жизнью, не касаясь ее и Анны. Но Елена заявила, что я вообще ничего не получу. И только тогда я начал бороться".

"Позиция моего доверителя Дениса Касьяненко исключительно законная и прозрачная, - считает адвокат Сергей Жорин. - Дениса фактически заставили отказаться от наследства, и надо бы разобраться с ролью нотариуса в этом. Ростовский облсуд и ВС признали отказ от наследства под условием недействительным, восстановив Дениса в наследственных правах, но нотариус до сих пор не оформил наследство. Мы используем все способы защиты гражданских прав, гарантированные Конституцией, - обращаемся в суды, которые, я надеюсь, примут объективные решения об устранении препятствий к оформлению Денисом наследства".

"Елена и нотариус нечестно поступили с моим сыном, и я обратилась в суд с иском о выделе мне супружеской доли, так как при разводе муж этого не сделал, - поясняет Лидия Касьяненко. - Ростовский облсуд в иске отказал. Елена заявила, что якобы мой муж с 1993 года бросил нас с сыном и стал жить с ней и ее дочкой в квартире ее матери в Ростове. Представила в суд вызывающую у нас сомнения в подлинности справку из райадминистрации за подписью Ирины Люлюмовой, где указано, что мой муж был прописан в нашем доме до декабря 2007-го, но якобы с 1995-го там не проживал. Появились "справки из полиции" с аналогичными сведениями, также вызвавшие у нас сомнения. Суд поверил этому и в иске отказал".

"Видимо, не желая выполнять решение ВС, вернувшего Дениса в наследники, Елена обратилась в Батайский горсуд, потребовав признать совместно нажитым имуществом все то, что было в собственности Владимира Касьяненко до ее вступления в брак с ним, - продолжает Жорин, - включая права на ООО "Владен", единолично созданное им в 2001-м и названное в честь него и его сына Дениса (ВЛАдимир и ДЕНис), которое и владеет акциями "СКВО". Она представила те же справки администрации и полиции, что могло ввести суд в заблуждение. За ней признали право на половину ООО "Владен", следовательно, и всего "СКВО". ВС это решение отменил, а при новом рассмотрении в иске Елене было отказано".

"После смерти отца и лишения меня наследства удочеренная им Анна не по праву стала гендиректором "СКВО", - считает Денис. - Я был уволен и остался без средств к существованию. Анна вышла замуж за экс-полицейского Анатолия Ефанова. С моей семьей ведется борьба, нас пытаются заставить замолчать и прекратить отстаивать свои права. У нас проходили обыски, изъяли документы, потом дело развалилось. "Родственники" получили возможность управлять "СКВО", и дело организовано так, что, как я слышал, миллионы рублей выводятся по каким-то сомнительным схемам (подобное серьезное обвинение требует документального подтверждения и оценки компетентных органов. - Прим. ред.) Живут на широкую ногу фактически и за счет моего наследства. СК в 2019-м завел дело о мошенничестве в отношении Елены, но постановлением областного зампрокурора Рощина его прекратили. Он и его шеф Баранов уже уволились. Поэтому мы обращаемся через газету в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести объективную проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

С моей семьей ведется борьба, нас пытаются заставить замолчать и прекратить отстаивать свои права

Ходят слухи, что в 2016 году Анна и ее муж выгнали из дома в Ростове семью моего двоюродного брата Алексея и живут в нем. (Эта история описана одним из опрашиваемых в рамках проведенной следственными органами проверки и зафиксирована в протоколе опроса. - Прим. ред.) Наняли Розалию Леонидову, оформив ее помощницей гендиректора "СКВО". На карту Леонидовой от "СКВО" переводились крупные суммы, порядка 20 млн рублей, под разными предлогами (зарплата, хознужды). Кто ими распорядился? Может, Анна и Елена? В этом разбирается следствие: в 2020-м завели дело о мошенничестве. Осталось утвердить обвинение и направить дело в суд. Чтобы этому помешать, "родственники" в СМИ распространяют недостоверные данные обо мне и моих юристах, жалуются в инстанции на якобы рейдерский захват "СКВО", хотя сами грязными методами отняли у меня наследство. Я продолжу дело отца, и "СКВО" ждет успешное развитие, работникам и органам власти не о чем волноваться".

Позиция Дениса Касьяненко и его юриста Сергея Жорина подкреплена документами. Сложный спор, сопровождаемый судами и уголовными делами, далек от разрешения, но Денис настроен на позитивный исход, который, по его мнению, никак не отразится на коллективе "СКВО". А пока всем сторонам конфликта и местной власти следует дождаться вступивших в законную силу судебных решений и не мешать следователям спокойно делать свою работу.