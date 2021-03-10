Рост производительности труда на 15 процентов, обучение специалистов новым компетенциям, налоговые льготы - это только часть преференций, которые имеют участники нацпроекта "Производительность труда". Его цель - обеспечить к 2024 году рост производительности на предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже пяти процентов в год.

На алтайском комбинате лепщик за смену теперь делает 250 пельменей, а раньше только 220. Фото: Сергей Куксин

А некоторые уже добились этой цели. Один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в Алтайском крае - пищекомбинат "Меленка-ОСТ" - за год участия в нацпроекте почти на 15 процентов увеличил производительность труда на пилотном участке - в цехе лепки пельменей. Каждый лепщик за смену теперь успевает изготовить 250 пельменей, тогда как раньше выработка не дотягивала до 220 штук.

"Эксперты Федерального центра компетенций помогли более эффективно выстроить работу, - рассказал "РГ" директор по производству Вячеслав Суханов. - Сейчас мы уже самостоятельно тиражируем этот опыт на все производственные процессы". На комбинате провели аудит и помогли внедрить бережливые технологии на пилотном потоке. А в дальнейшем планируется привлечь и льготные кредитные ресурсы для расширения производства.

Успешно вступило в нацпроект и консервное предприятие "Русское поле - Албаши" из кубанской станицы Новоминской. "Тему бережливого производства мы начали развивать еще до участия в нацпроекте, но именно он позволил нам познакомиться с опытными наставниками и активнее внедрять полученные знания на практике", - рассказала руководитель проекта по внедрению бережливого производства Алена Бурлаева. - Пока рано подводить итоги, но уже известно, что, устранив проблемы, выявленные рабочей группой, удастся сократить энерго- и трудозатраты".

Не так давно к нацпроекту "Производительность труда" в Краснодарском крае присоединились еще два предприятия - "Пищевые ингредиенты" и "Морской терминал "Тамань". На внедрение принципов бережливых технологий они получили краевые гранты по три миллиона рублей. Также участие в этом нацпроекте продолжают Темрюкское дорожное ремонтно-строительное управление и агрофирма "Южная".

"Участники нацпроекта получают ряд налоговых льгот, повышают эффективность производства и квалификацию своих сотрудников", - отметил министр экономики края Алексей Юртаев. - С каждым годом число желающих только растет". Сейчас мероприятия нацпроекта совместно с экспертами федерального и регионального центров компетенций реализуют 82 предприятия региона.