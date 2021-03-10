Первый в мире обучающий тренажер в виртуальной реальности по сухому строительству представила международная компания КНАУФ на краснодарской выставке YugBuild, состоявшейся 24 февраля в столице Кубани.

VR-тренажер стал главным сюрпризом для гостей от генерального спонсора крупнейшей на юге России выставки отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов. Именно здесь прошла первая публичная презентация не имеющей аналогов в мире цифровой технологии, разработанной российской Академией КНАУФ и отечественными программистами.

Среди посетителей мероприятия нашлось немало желающих, надев VR-шлем на стенде КНАУФ, отработать навыки монтажа перегородок из гипсокартона в виртуальном пространстве. Тренажер обеспечивает высокий уровень реалистичности и достоверности производимых работ, что, в свою очередь, позволяет повысить качество обучения (есть также режим экзамена), снижая затраты на материалы и инструмент.

Применение цифровых технологий для группы КНАУФ - одного из крупнейших в мире производителей строительных отделочных материалов - не ограничивается сферой коммуникации с клиентами и образовательной деятельностью. По словам генерального директора завода "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" Сергея Мичкова, цифровизация производства сегодня - реальный инструмент, позволяющий повышать эффективность производства, безопасность труда и качество готовой продукции.

Компания КНАУФ, с 1993 года осуществляющая инвестиционную деятельность в России и странах СНГ, представила на YugBuild и другие новые разработки. Это, в частности, белая интерьерная краска для стен и потолков КНАУФ-Вайсванд, монтажная пена с идеальной мелкопористой структурой и высокой адгезией, а также новые гипсокартонные КНАУФ-листы для потолков.

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