На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка

В Белореченском районе Кубани накануне вечером произошло ДТП с участием легкового авто и школьного автобуса, в котором ехали 28 детей - учащиеся СОШ № 31 поселка Родники.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, авария случилась на трассе Майкоп - Кореновск. 34-летний водитель ВАЗ, двигаясь со стороны Усть-Лабинска, допустил столкновение с впереди идущим школьным автобусом ПАЗ, который в тот момент поворачивал налево. В результате удара пострадала 15-летняя пассажирка автобуса, ее госпитализировали.

"В отношении водителя автомобиля возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Кроме того, за его отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и отсутствия страхования (ОСАГО) был составлен административный материал.

Помимо этого, водителю автобуса и юридическому лицу - школе № 31 - были вынесены постановления о нарушении правил перевозки детей.