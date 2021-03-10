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10.03.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Белореченском районе Кубани накануне вечером произошло ДТП с участием легкового авто и школьного автобуса, в котором ехали 28 детей - учащиеся СОШ № 31 поселка Родники.

Фото: Пресс-служба СК по Кубани
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Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, авария случилась на трассе Майкоп - Кореновск. 34-летний водитель ВАЗ, двигаясь со стороны Усть-Лабинска, допустил столкновение с впереди идущим школьным автобусом ПАЗ, который в тот момент поворачивал налево. В результате удара пострадала 15-летняя пассажирка автобуса, ее госпитализировали.

"В отношении водителя автомобиля возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Кроме того, за его отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и отсутствия страхования (ОСАГО) был составлен административный материал.

Помимо этого, водителю автобуса и юридическому лицу - школе № 31 - были вынесены постановления о нарушении правил перевозки детей.

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