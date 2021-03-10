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10.03.2021 13:27
Рубрика: Общество

На "Роза Хутор" ученые обсудят проблемы расстройства сна в период пандемии

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Девятого апреля в бальнеологическом спа-отеле Rosa Springs сочинского курорта "Роза Хутор" пройдет специальная международная конференция "Пандемия COVID-19. Диагностика и лечение расстройств сна".
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Представители сферы здравоохранения не только из разных городов нашей страны, но из Израиля и Соединенных Штатов обменяются опытом работы в высокогорном санатории Rosa Springs курорта "Роза Хутор". Мероприятие пройдет при участии Кубанского государственного медицинского университета, министерства здравоохранения Республики Адыгея, администрации Сочи, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Национального общества по сомнологии и медицине сна, Федерального исследовательского центра "Южный научный центр Российской академии наук" из Ростова-на-Дону.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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Цель конференции - повышение информированности широкой общественности и врачей в области применения клинической сомнологии в условиях современной курортологии. Участники мероприятия обсудят проблемы расстройства сна в период коронавирусной инфекции, важность гормона сна - мелатонина - в профилактике и терапии СOVID-19, опыт внедрения современных технологий в области сомнологии и многое другое.

- Правильный сон играет огромную роль в реабилитации после COVID-19. Именно во сне в организме проходят все восстановительные процессы. Уже полгода в нашем медицинском центре действуют программы, направленные на реабилитацию после коронавируса. Они включают в себя уникальные методики, в том числе ксеноновые и гелевые ингаляции. Мы также проводим обследование качества сна. Для восстановления падения сатурации и насыщения крови кислородом используется специальный аппарат, - рассказал главный врач Medical Spa отель Rosa Springs 4* Владислав Давыдов.

Особое внимание на конференции будет уделено необходимости расширения спектра помощи при расстройствах сна во время пандемии COVID-19 и содействию руководителям лечебно-профилактических учреждений и подразделений в создании эффективных региональных центров медицины сна. В рамках конференции в Medical Spa отель Rosa Springs 4* будет открыта специальная сомнологическая лаборатория.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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