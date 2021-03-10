Пекинская компания пригласила крымских бизнесменов в Китай

Китайский бизнес заинтересован в развитии торговых отношений с Крымом и популяризации туристических связей между полуостровом и КНР. Об этом заявил председатель совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай, прибывший в Крым в составе группы менеджеров компании. Подробности визита сообщает портал правительства Крыма.

Предприниматель передал приглашение бизнесменам Крыма посетить Поднебесную для налаживания отношений, а также поделился впечатлениями от перемен, которые он увидел на крымской земле. Бизнесмен рассказал, что он уже бывал в Крыму и произошедшие с того времени перемены теперь бросаются в глаза.

По данным правительства Крыма, Китай является важным торговым партнером республики. На долю этой страны приходится 12 процентов внешнеторгового оборота региона. В 2020 году Крым поставил в Китай товаров на 4,1 миллиона долларов.

- Больше всего их интересуют подсолнечное и эфирные масла, продукция птицеводства, виноделия, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Часть этих товаров уже успешно продается на электронных площадках в Китае. Другие начнут торговлю с Китаем уже в скором времени. Сегодня у нас на встрече представители сельского хозяйства презентовали свою отрасль.

Китайские бизнесмены посетят несколько винодельческих и аграрных предприятий, а также познакомятся с работой рекреационного комплекса Крыма. Проявили интерес бизнесмены из Пекина и к сакским лечебным грязям.

Напомним, первая организованная группа китайских туристов посетила Крым в мае 2016 года. 20 человек побывали в Севастополе и Ялте. В сентябре того же года Крым принимал уже вторую группу туристов из Поднебесной. Из Крыма в Китай поставляются вина "Массандры", крымское мороженое, эфирные масла, другая продукция сельского хозяйства. По данным Крымской таможни, в 2020 году продукция АПК Крыма заняла лидирующие позиции в зарубежных поставках. В общей сложности предприятия Крыма экспортировали свою продукцию на сумму 33,9 миллиона долларов. Из них более половины приходится на продукцию АПК. Наибольшим спросом пользовались мясопродукты, виноградное вино и крепкий алкоголь из Крыма.