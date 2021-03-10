С 1 июля в Сочи почти на два года запретят возведение многоквартирных жилых домов. Мораторий будет действовать до тех пор, пока не примут новый генплан города, который не актуализировался более десяти лет. Как считают эксперты, такое решение властей города-курорта приведет не только к еще большему повышению стоимости жилья, но и может спровоцировать волну сносов незаконных объектов.

- За последние десять лет в Сочи возведено 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Однако из-за этого образовался дефицит детсадов на девять тысяч мест, школ на 25 тысяч мест в одну смену и медицинских учреждений, - заявил на брифинге первый заместитель главы администрации Сочи Денис Юрковский. - При сегодняшних темпах строительства объектов образования для покрытия существующего дефицита потребуется 25 лет.

Всему виной хаотичная точечная застройка. На курорте также ограничили высотность индивидуальных домов до 12 метров, и площадь с 500 до 300 квадратных метров. Правда, необходимость увеличения площади, например для многодетной семьи, можно доказать на общественных слушаниях.

- Сочи чрезвычайно перенаселен, - отмечает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. - На курорте для строительства жилых домов используется буквально каждый квадратный метр земли, поэтому уже приходится строить в высоту, что портит облик города. Одно дело элитные гостиницы на берегу, а другое - самострой, например, на Бытхе.

Эксперты уверены, что взлетевшие в период пандемии цены на сочинскую недвижимость вырастут еще больше.

- Все новостройки курорта каждые 10-14 дней дорожают в среднем на 10 тысяч рублей за квадратный метр, - сказала "РГ" президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева. - Например, если один из жилых комплексов в Дагомысе в сентябре прошлого года стоил 140 тысяч рублей за кв метр, то сейчас уже 270 тысяч. Спрос по-прежнему остается высоким. Всего в Сочи около 30 возводящихся сейчас многоквартирных жилых домов и пять-шесть крупных застройщиков - из Сочи и Краснодара.

При сегодняшних темпах строительства объектов образования в Сочи для покрытия существующего дефицита потребуется 25 лет

По словам местного риелтора Дарьи Петрухиной, строители надеялись воспользоваться лазейкой и строить апартаменты, но и тут руководство области быстро среагировало и назвало строительство гостиничного фонда "условно разрешенным". "Теперь и такие объекты площадью свыше тысячи квадратных метров должны возводиться на территории не менее гектара с обязательным комплексным развитием", - пояснила она. Где брать территории для застройки свыше гектара? Большой вопрос. Наверняка нас ждет волна сносов незаконного жилья. Возможно, часть вопросов решит потенциальная реновация старого фонда. Рынок жилья Сочи не закрылся. Он меняется на глазах".