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10.03.2021 12:13
Рубрика: Экономика

Трассу от Краснодара к Крымскому мосту расширят в два раза

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Трассу, ведущую от Краснодара к Крымскому мосту и черноморском курортам, расширят в два раза, создав на дороге четыре полосы для скоростного движения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Трасса Ейск-Краснодар - одна из самых загруженных в летний сезон, транспортный поток здесь в 2-3 раза превышает нормативы, - отметил глава региона. - При этом на отдельных участках движение пока организовано только по двум полосам. Это, безусловно, влияет на аварийность, в целом на скорость движения по направлению к курортам Краснодарского края и Крыма. Масштабную реконструкцию трассы с увеличением количества полос до 4-х мы включили в план национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До 2023 года фактически заново построим более 22 километров дороги. Первый этап - от границы с Динским районом до станицы Медведовской уже выполнен на 40 процентов".

Губернатор отметил также, что протяженность первого этапа строительства трассы составляет 10,9 километров. На этом участке уже ведутся работы по переносу линий электропередач, проводится освещение, устанавливаются сваи фундамента для переезда через железную дорогу в районе станицы Медведовской.

К июлю 2021 года планируется завершить проектирование и еще одного участка этой трассы - в Динском районе. Дорога будет являться альтернативой платному участку М4-Дон. Протяженность отрезка составит 12 километров, на нем создадут многоуровневые транспортные развязки, оборудуют автоматические пункты весового контроля, стоянки и зоны отдыха, автобусные остановки. Важной особенностью этой трассы станет то, что дорога не будет в одном уровне пересекаться с другими железнодорожными и транспортными путями.

По данным администрации Краснодарского края, на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в крае потратят восемь миллиардов рублей. Из них 3,4 миллиарда будет направлено из казны региона.

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