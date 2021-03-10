Территория кубанского природного заповедника "Утриш" будет увеличена на 1,3 тысячи гектаров и войдет в состав федерального заповедника.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как стало известно, в границы "Утриша" войдет часть полуострова Абрау с акваторией Черного моря и грунтовая дорога, которая сейчас разделяет заповедник на три части. В результате природный комплекс становится единой территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России. Минприроды поручено обеспечить охрану новых участков и до 1 ноября направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.

"Усиление охранного режима поможет сохранить растительный и животный мир "Утриша", - считает кандидат биологических наук Светлана Панькова. - Расположенный между крупными трассами заповедник в курортный сезон задыхался от наплыва туристов. Открытыми, считаю, можно оставить только экологические тропы, разрешив проход по ним днем и под контролем сотрудников "Утриша".

То, что заповеднику нужны перемены, стало ясно после пожара, охватившего прошлым летом 130 гектаров реликтового леса. Причиной стал костер туристов. Администрация Кубани обратилась в правительство РФ. Губернатор края Вениамин Кондратьев предложил перевести земли лесного фонда в статус особо охраняемых природных территорий.

"Мы благодарны за поддержку нашей инициативы, - сказал губернатор. - Сегодня важно не допустить незаконного пребывания в заповеднике людей и появления стихийных палаточных лагерей".