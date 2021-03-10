Теплица, рассада, инкубатор, цыплята, кролики - на двух гектарах земли эколого-биологического центра Астрахани разместилась настоящая ферма. Свыше 500 школьников обучают здесь основам сельского хозяйства: от выращивания помидоров до разработки бизнес-плана будущей фермы. Проект получил название "Академия сити-фермерства", ему предоставлен грант Минпросвещения РФ.

- Здесь у нас растет овес, а здесь - салат, укроп. Дети все сами сажают, - рассказывает педагог центра Елена Родивилова, демонстрируя в теплице батарею деревянных ящиков для рассады. - А сегодня мы будем учиться высаживать астры.

Возле педагога уже собрались третьеклассники школы N 39, она недалеко от центра, и ее ученики одними из первых потянулись в академию. Занятия здесь бесплатные.

- Я каждую неделю хожу, по вторникам и пятницам, - говорит четвероклассник Данил Суслов, вымеряя в ящике с грунтом расстояние между семенами. - Нужно отступать на три сантиметра. Дома с бабушкой в огороде помидоры, землянику сажаю. Хочу садоводом стать.

В соседнем отделении теплицы идет занятие по зоотехнике. Педагог Наталья Чинина показывает детям, в каких условиях нужно содержать несушек: температура +24 градуса, автоматическая поилка, которая не дает птицам разбрызгивать воду, поэтому в клетке всегда сухо.

- Раньше в школах были живые уголки, а сейчас их нет, - делится с "РГ" директор центра Надежда Князева. - На уроках делают в основном акцент на цифровизацию. Это хорошо, но и пищевую программу никто не отменял. А где ребятам этому учиться?

По ее словам, в советские годы на месте центра была станция юннатов, педагоги сохранили ее наследство: конный и кинологический клубы, небольшой огород и зоопарк. Дети из соседних школ приходили заниматься и наблюдать за животными

- И мы подумали: а почему бы не научить их самих вести подсобное хозяйство? - говорит Князева. - Подали заявку на грант и выиграли 1,4 миллиона рублей. Но по условиям грантовой программы нужно было еще такую же сумму найти на софинансирование. И мы год "пахали": зарабатывали на экскурсиях, верховой езде, тематических проектах. Собрали деньги.

Центр разработал комплексную образовательную программу: агротехника, прикладная микробиология, ветеринария, юный зоотехник. Купили и смонтировали теплицу с отделениями для растений, грибов и животных, приобрели инкубаторы, фитолампы, увлажнители и другое оборудование. Обогревают теплицу солнечные батареи, а рядом вскоре появится установка для производства электроэнергии из конского навоза.

В одном из корпусов центра установили микроскопы и аппараты по гидропонике, здесь ребята будут учиться эргономичным технологиям выращивания сельхозкультур: не в грунте, а в специальном субстрате, что позволит в два раза быстрее собирать урожай.

Семенами с центром делятся местные фермеры, а одно из рыбоводных хозяйств предоставило мальков африканских сомов, они растут в специальном бассейне. Ребята сами выпускали молодь, теперь кормят и чистят бассейн по мере загрязнения.

- Потом выращенных сомов мы отдадим обратно, а нам снова дадут мальков. Вот такое партнерство, - поясняет руководитель проекта Сергей Егоров.

По его словам, на занятия в центр приезжают даже сельские школьники из Сеитовки и Растопуловки.

- У нас аграрная область, и раннее профориентирование по сельхознаправлениям - это очень важно, - говорит он. - Родители школьников просят, чтобы мы научили их детей основам фермерского бизнеса. Существует атлас профессий будущего, и все специальности, которым мы обучаем, в этом атласе есть.