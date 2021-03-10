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10.03.2021 13:47
Рубрика: Общество

В Ростове пообещали очистить воду от запаха рыбы

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
В Ростове 12 марта запустят установку по очистке воды, которая должна избавить горожан от неприятного запаха гнилой рыбы в водопроводе. Об этом на совещании в городской администрации сообщил глава "Ростовводоканала", передает РИА Новости.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

По всей видимости, речь идет об установке по дозированию порошкового активированного угля, которую должны были запустить в конце марта. Новая технология доказала свою эффективность, и минувшим летом установку уже подготовили к пуску.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Глава водоканала признал, что неприятный запах появился в воде в некоторых районах города еще 27 февраля. По его словам, запах обычно приходил с теплом в конце марта - начале апреля, но теперь придется ускорить запуск очищающей установки.

2 марта "Ростовводоканал" выпустил официальное сообщение о постоянно ухудшающемся качестве воды в Дону. По мнению специалистов, причина в том, что река Дон мелеет, меняется ее биологический состав и, соответственно, растет объем летучих органических веществ. Они и придают воде неприятный рыбный или болотистый запах. В администрации города среди причин называли также накопление загрязняющих веществ в донных отложениях, увеличение продолжительности и интенсивности сезонного "цветения" водных объектов, а также влияние человека.

По словам специалистов, содержание таких веществ не превышает российские санитарные нормы, более того - они безвредны, хотя и доставляют горожанам серьезные неудобства. С 27 февраля специалисты Ростовводоканала начали повышать дозировки реагентов на очистных сооружениях, стали чаще проводить промывки скорых фильтров и сегодня готовятся к режиму гиперхлорирования воды.

Примечательно, что глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предложил пересмотреть оплату за воду пострадавшим потребителям. Но как отреагирует водоканал на такое предложение, пока неясно.

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