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Рубрика: Культура

Чистейшей прелести чистейший образец

В Симферополе открыли выставку женского портрета
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 50(8401)
В Симферопольском художественном музее открыли выставку "Non-finito: женский портрет XVIII-XXI веков". В экспозицию вошло более 50 работ выдающихся отечественных и зарубежных мастеров из музейных фондов, в том числе Алексея Венецианова, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Льва Бакста, Михаила Казаса, Роберта Фалька.
В экспозицию вошло полсотни портретов отечественных и зарубежных мастеров XVIII-XXI веков. Фото: Алексей Вакуленко/РГ В экспозицию вошло полсотни портретов отечественных и зарубежных мастеров XVIII-XXI веков. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
В экспозицию вошло полсотни портретов отечественных и зарубежных мастеров XVIII-XXI веков. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

- Есть и психологический портрет, и комплиментарный, и социальный, когда художник изображает женщину на производстве, - рассказала "РГ" замдиректора музея Светлана Глазунова.

Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
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По словам Светланы Глазуновой, изюминкой выставки стали работы немецкого художника Франца Винтерхальтера, за которым в середине XIX века закрепилась слава одного из самых модных портретистов, мастера светского и придворного портрета, создавшего единственную в своем роде галерею принцесс и аристократок почти всех стран Европы.

- Он всегда уделял большое внимание тому, как напишет платье модели, ее прическу, которая должна была соответствовать моде своего времени, - рассказала замдиректора музея. - В своих портретах он отдавал дань женскому миру тех дней, миру моды.

В музее напомнили, что художественный образ женщины, прекрасной дамы, музы проходит через всю историю искусства - от палеолита до современных идеалов виртуальной сферы. Выставка охватывает период от галантного XVIII века до 2000-х годов. Хронологической "точкой отсчета" представленных экспонатов стал офорт Евграфа Чемесова "Портрет императрицы Елизаветы Петровны", созданный в 1761 году. На рубеже XIX-XX веков в отечественном искусстве появились утонченные женские образы Льва Бакста. В начале прошлого столетия Михаил Казас и Роберт Фальк создают галерею женских портретов, причем первый - в Крыму.

В советском искусстве возникает новый портрет - женщины-труженицы. На выставке образцы этого жанра представлены работами Валентина Бернадского, Сергея Подеревянского и Ивана Донского.

Фото: Сергей Винник/РГ
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В крымском искусстве 1990-2000-х годов складывается традиция метафорического женского портрета. В фантасмагорических и притягательных образах на полотнах Василия Трусова, Николая Дудченко, Антона Максимушкина-Павлючека зрителю предстают богини и нимфы.

Особенностью экспозиции, в которую, помимо живописных и графических, вошли скульптурные работы, стало соединение оригинальных экспонатов и репродукций с QR-кодом музейных предметов, представленных на информационных платформах.

Выставка продлится до 4 апреля.

Тем временем

С 5 марта в Симферопольском художественном музее открыта юбилейная выставка заслуженного художника Крыма, графика и живописца-монументалиста Александра Марьяхина "Шелковый путь". Приуроченная к 70-летию мастера экспозиция организована в рамках проекта "Крымский контекст: живопись, графика, скульптура". Произведения художника - абстракции, эксперименты с цветом и фактурой мазка, а также исследование эмоциональных и пластических возможностей цвета. Сам Марьяхин рассматривает свое творчество с точки зрения долгосрочной концептуальной программы "Мой мир, мой край, мой дом". Выставка продлится до 18 апреля.

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