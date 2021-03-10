Она находится на левом берегу Дона. На 9,5 тысячи квадратных метров собрали около 30 каменных орудий. Среди находок есть нуклеусы (осколки камней), скребки, бифасиальные (двухсторонние) орудия, микролиты (миниатюрные кремневые орудия), отщепы (специально сколотые кусочки камня).

Их предварительный типологический анализ позволяет датировать памятник рубежом мезолита и неолита.

- В Волгоградской области количество мест финального периода каменного века невелико, коллекции мезолитических памятников, за исключением стоянок Ураков Бугор и Селезневское, немногочисленные и невыразительные. Исследование данного памятника необходимо продолжать. Обнаруженные каменные изделия завершенной формы позволяют надеяться на открытие здесь новой стоянки людей каменного века с сохранившимся культурным слоем и богатым каменным инвентарем, - сказал заведующий сектором археологии музея-заповедника "Старая Сарепта" Станислав Ремизов.

Археологический памятник предстоит внести в реестр выявленных объектов культурного наследия, что позволит в дальнейшем провести полноценные научные исследования.

Тем временем

В самом Волгограде, в Спартановке, тоже есть стоянка древнего человека. Ее вскрытая площадь - 650 квадратных метров, это самая большая раскопанная территория обитания неандертальцев в мире. Кроме того, Сухая Мечетка - древнейшая стоянка, культурный слой которой остается в непотревоженном состоянии. Но старейшее первобытное поселение в Волгоградской области - это нынешний Челюскинец в Дубовском районе. Ему около 130 тысяч лет.