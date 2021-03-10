Их предварительный типологический анализ позволяет датировать памятник рубежом мезолита и неолита.
- В Волгоградской области количество мест финального периода каменного века невелико, коллекции мезолитических памятников, за исключением стоянок Ураков Бугор и Селезневское, немногочисленные и невыразительные. Исследование данного памятника необходимо продолжать. Обнаруженные каменные изделия завершенной формы позволяют надеяться на открытие здесь новой стоянки людей каменного века с сохранившимся культурным слоем и богатым каменным инвентарем, - сказал заведующий сектором археологии музея-заповедника "Старая Сарепта" Станислав Ремизов.
Археологический памятник предстоит внести в реестр выявленных объектов культурного наследия, что позволит в дальнейшем провести полноценные научные исследования.
В самом Волгограде, в Спартановке, тоже есть стоянка древнего человека. Ее вскрытая площадь - 650 квадратных метров, это самая большая раскопанная территория обитания неандертальцев в мире. Кроме того, Сухая Мечетка - древнейшая стоянка, культурный слой которой остается в непотревоженном состоянии. Но старейшее первобытное поселение в Волгоградской области - это нынешний Челюскинец в Дубовском районе. Ему около 130 тысяч лет.