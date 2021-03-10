Новости

Жителю Урала помогли списать несуществующий долг по ипотеке 09:41
В Екатеринбурге виновнику громкого ДТП с погибшими дали 9 лет колонии 09:39
В Норильске суд освободил одного из фигурантов дела о сходе лавины 09:38
Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России 09:35
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении 09:34
Глава КГБ Беларуси заявил о трех возможных сценариях протестов в марте 09:17
Гол Орлова и две передачи Кузнецова принесли "Вашингтону" победу 09:16
В Кургане проверят роддом, где пациенток кормили гнилыми продуктами 09:07
Toyota зарегистрировала в России товарный знак GR Sport 09:05
Тюменке удалили из носа опухоль размером с кулак 08:54
Вице-мэр Челябинска не смог обжаловать свой арест 08:48
В Москве во время тренировки умер бывший хоккеист "Спартака" 08:40
Овечкин вошел в команду разочарований сезона в НХЛ 08:31
В России разработали ракету для охоты на скоростные беспилотники 07:34
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег 07:25
В ВОЗ рассказали о распространении новых штаммов коронавируса в мире 07:20
Тимаков: Дети более подвержены заражению новыми штаммами коронавируса 06:45
Байден забыл имя министра обороны и название Пентагона 06:03
Власти Малайзии разрешили возобновить внутренний туризм 06:02
Инфекционист рассказал, у кого чаще обнаруживают новые штаммы COVID-19 05:18
Астронавт NASA полетит на МКС вместо россиянина 04:50
Латвия возобновит авиасообщение со странами, не входящими в ЕС 04:25
Появилась новая версия крушения малазийского Boeing 777 03:50
Легионеров впервые вызвали в сборную Кубы по футболу 03:44
Глава Пентагона продлил срок пребывания бойцов Нацгвардии в Капитолии 03:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
10.03.2021 08:09

Раскрыли карты

Первые две очереди Мясниковского МЭОКа введут в эксплуатацию уже в этом году
Текст: Ольга Орлова
Российская газета - Неделя - Юг России № 50(8401)
Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) открывает первую карту (очередь) полигона ТКО весной этого года.
Завершено строительство первой карты полигона, готова новая подъездная дорога и возведена хоззона объекта. Фото: ООО "Чистый город" Завершено строительство первой карты полигона, готова новая подъездная дорога и возведена хоззона объекта. Фото: ООО "Чистый город"
Завершено строительство первой карты полигона, готова новая подъездная дорога и возведена хоззона объекта. Фото: ООО "Чистый город"

1 января 2019 года в России началась реформа мусороперерабатывающей отрасли. Она должна сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Согласно нацпроекту "Экология", к 2024 году на переработку должно отправляться 36 процентов бытового мусора (для справки: в 2019-м этот показатель едва достигал семи процентов).

Как известно, в Ростовской области будет построено восемь МЭОКов. 1 января этого года открылся первый, в Волгодонске. Сейчас ведутся работы на втором, Мясниковском, который обещает быть одним из самых крупных в области. Именно здесь будут утилизировать мусор из Ростова-на-Дону и Мясниковского района.

На днях на МЭОКе прошел день открытых дверей, и на вопросы журналистов ответила генеральный директор ООО ГК "Чистый город" Элла Кузьмина.

Проблема размещения отходов в Ростове-на-Дону стоит сегодня очень остро. Мусор вывозить практически некуда. Как решить накопившиеся экологические проблемы в период строительства МЭОКа?

Элла Кузьмина: В 2019 году, когда мы приступили к своей деятельности в статусе регионального оператора, в донской столице не было объектов размещения отходов: единственный полигон бытовых отходов в Северо-Западной промзоне Ростова был закрыт в связи с исчерпанием мощности. Куда вывозить отходы города-миллионника и как не допустить мусорный коллапс? Ведь "производство" мусора не прекращается ни на минуту. Достаточно привести лишь одну цифру: в год каждый житель большого города оставляет более 500 килограммов отходов. Временным решением проблемы стали площадки накопления ТКО.

Наряду с этим ускорено строительство мусороперерабатывающего комплекса. Учитывая ситуацию, первые две очереди МЭОКа вводятся в эксплуатацию в первом полугодии этого года.

В ближайшие месяцы начнет работу мобильный комплекс сортировки. Уже ведется монтаж оборудования. Сортировку планируют запустить в марте-апреле. Сегодня мусор, который собирается в Ростове-на-Дону, частично сортируется на модернизированном комплексе в Советском районе. Параллельная работа двух этих сортировочных пунктов повысит процент отобранного вторичного сырья.

Весь комплекс МЭОКа - полигон, автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования и оборудование для утилизации отходов - будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Какие технологии применяются, чтобы минимизировать негативное влияние на экологию?

Элла Кузьмина: Название "экологический комплекс" используется не для красоты, а потому, что в его деятельности применяются экотехнологии. Их можно уже наблюдать на первых этапах строительства. Для того чтобы не допустить загрязнения поверхностных и подземных вод, в основании полигона размещен специальный защитный водоупорный противофильтрационный экран из геомембраны. Он покрывает всю площадь карты, включая откосы. Здесь же установлена система мониторинга фильтратообразования. В случае его образования по трубам фильтрат будет поступать в колодцы и направляться на обезвреживание. Для очистки дождевых и талых стоков на территории возведены локальные очистные сооружения, по всему периметру проведена водоотводная траншея. Для постоянного мониторинга грунтовых вод есть наблюдательные скважины. Специальной лабораторией здесь будет вестись регулярный контроль за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растительности.

Справится ли будущий МЭОК с объемами принимаемого мусора от города-миллионника и еще целого района?

Элла Кузьмина: Проектная мощность МЭОКа - до 800 тысяч тонн отходов в год. Эти цифры соответствуют потребностям в размещении отходов в зоне Мясниковского МЭОКа и закреплены в региональной Территориальной схеме обращения с отходами.

Автоматизированный мусоросортировочный комплекс, который позволит пропускать через сортировку весь объем отходов, и площадка биокомпостирования позволят вдвое сократить захоронение отходов: до 15 процентов уйдет на вторсырье, свыше 30 процентов органических отходов будут переработаны в компост.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны
На Алтае силовики задержали министра здравоохранения
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении
В России разработали ракету для охоты на скоростные беспилотники
Ученые предрекли России опасное лето