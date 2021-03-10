Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) открывает первую карту (очередь) полигона ТКО весной этого года.

1 января 2019 года в России началась реформа мусороперерабатывающей отрасли. Она должна сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Согласно нацпроекту "Экология", к 2024 году на переработку должно отправляться 36 процентов бытового мусора (для справки: в 2019-м этот показатель едва достигал семи процентов).

Как известно, в Ростовской области будет построено восемь МЭОКов. 1 января этого года открылся первый, в Волгодонске. Сейчас ведутся работы на втором, Мясниковском, который обещает быть одним из самых крупных в области. Именно здесь будут утилизировать мусор из Ростова-на-Дону и Мясниковского района.

На днях на МЭОКе прошел день открытых дверей, и на вопросы журналистов ответила генеральный директор ООО ГК "Чистый город" Элла Кузьмина.

Проблема размещения отходов в Ростове-на-Дону стоит сегодня очень остро. Мусор вывозить практически некуда. Как решить накопившиеся экологические проблемы в период строительства МЭОКа?

Элла Кузьмина: В 2019 году, когда мы приступили к своей деятельности в статусе регионального оператора, в донской столице не было объектов размещения отходов: единственный полигон бытовых отходов в Северо-Западной промзоне Ростова был закрыт в связи с исчерпанием мощности. Куда вывозить отходы города-миллионника и как не допустить мусорный коллапс? Ведь "производство" мусора не прекращается ни на минуту. Достаточно привести лишь одну цифру: в год каждый житель большого города оставляет более 500 килограммов отходов. Временным решением проблемы стали площадки накопления ТКО.

Наряду с этим ускорено строительство мусороперерабатывающего комплекса. Учитывая ситуацию, первые две очереди МЭОКа вводятся в эксплуатацию в первом полугодии этого года.

В ближайшие месяцы начнет работу мобильный комплекс сортировки. Уже ведется монтаж оборудования. Сортировку планируют запустить в марте-апреле. Сегодня мусор, который собирается в Ростове-на-Дону, частично сортируется на модернизированном комплексе в Советском районе. Параллельная работа двух этих сортировочных пунктов повысит процент отобранного вторичного сырья.

Весь комплекс МЭОКа - полигон, автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования и оборудование для утилизации отходов - будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Какие технологии применяются, чтобы минимизировать негативное влияние на экологию?

Элла Кузьмина: Название "экологический комплекс" используется не для красоты, а потому, что в его деятельности применяются экотехнологии. Их можно уже наблюдать на первых этапах строительства. Для того чтобы не допустить загрязнения поверхностных и подземных вод, в основании полигона размещен специальный защитный водоупорный противофильтрационный экран из геомембраны. Он покрывает всю площадь карты, включая откосы. Здесь же установлена система мониторинга фильтратообразования. В случае его образования по трубам фильтрат будет поступать в колодцы и направляться на обезвреживание. Для очистки дождевых и талых стоков на территории возведены локальные очистные сооружения, по всему периметру проведена водоотводная траншея. Для постоянного мониторинга грунтовых вод есть наблюдательные скважины. Специальной лабораторией здесь будет вестись регулярный контроль за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растительности.

Справится ли будущий МЭОК с объемами принимаемого мусора от города-миллионника и еще целого района?

Элла Кузьмина: Проектная мощность МЭОКа - до 800 тысяч тонн отходов в год. Эти цифры соответствуют потребностям в размещении отходов в зоне Мясниковского МЭОКа и закреплены в региональной Территориальной схеме обращения с отходами.

Автоматизированный мусоросортировочный комплекс, который позволит пропускать через сортировку весь объем отходов, и площадка биокомпостирования позволят вдвое сократить захоронение отходов: до 15 процентов уйдет на вторсырье, свыше 30 процентов органических отходов будут переработаны в компост.