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10.03.2021 09:02
Рубрика: Общество

Школьники разработали средство для заживления ран

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 50(8401)
Воспитанники волгоградского "Кванториума" занимаются созданием крема для заживления царапин и порезов. Казалось бы, что тут еще можно придумать? Ведь этим направлением занимаются ведущие фармацевтические компании. Но обычно упор делают на средства, содержащие антибиотики. Школьники же обратили внимание на антибактериальные свойства меди.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Идея пришла старшекласснице из Волжского Анне Холодовой.

- Сегодня все больше бактерий устойчивы к антибиотикам, поскольку люди ими пользуются слишком часто. И мы с напарником Виктором Ордынцевым решили изготовить мазь без антибиотиков, используя свойства меди, - рассказала Анна.

Фото: Пресс-служба СамГМУ
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Наука любит упорных. 17-летняя школьница ездит на занятия из соседнего города, а Виктор Ордынцев добирается до "Кванториума" из самого южного района Волгограда, это даже дальше, чем Волжский.

- Мы проводим исследования, чтобы доказать эффективность нашего крема. Сначала мы изучили влияние наночастиц меди на организм, а потом решили поместить их в крем. Перепробовали множество методов получения наночастиц, сгущения раствора. Не все подходило по составу из-за токсичности, а иногда был очень короткий срок годности, - говорит Виктор.

От получения наночастиц до готового прототипа у ребят ушло около трех месяцев. Вряд ли кто-то из читателей в 17 лет добывал наночастицы. Юные волгоградцы используют для этого обычный желатин из магазина и медные пластины, через которые пропускается электрический ток. При этом от них отделяются мельчайшие частицы, остающиеся в растворе во взвешенном состоянии. А дальше они колдуют уже над составом. Например, для увеличения срока годности нужно добавить спиртосодержащие вещества. Затем полученный раствор с помощью магнитов экспериментаторы доводят до кремообразного состояния. И ранозаживляющая мазь готова.

Разработка Холодовой и Ордынцева успешно прошла отбор на акселератор "Технолидеры", где ребятам подскажут, как довести научное решение до бизнес-проекта. А сама разработка будет представлена на всероссийском научно-технологическом конкурсе "Большие вызовы".

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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