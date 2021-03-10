Идея пришла старшекласснице из Волжского Анне Холодовой.
- Сегодня все больше бактерий устойчивы к антибиотикам, поскольку люди ими пользуются слишком часто. И мы с напарником Виктором Ордынцевым решили изготовить мазь без антибиотиков, используя свойства меди, - рассказала Анна.
Наука любит упорных. 17-летняя школьница ездит на занятия из соседнего города, а Виктор Ордынцев добирается до "Кванториума" из самого южного района Волгограда, это даже дальше, чем Волжский.
- Мы проводим исследования, чтобы доказать эффективность нашего крема. Сначала мы изучили влияние наночастиц меди на организм, а потом решили поместить их в крем. Перепробовали множество методов получения наночастиц, сгущения раствора. Не все подходило по составу из-за токсичности, а иногда был очень короткий срок годности, - говорит Виктор.
От получения наночастиц до готового прототипа у ребят ушло около трех месяцев. Вряд ли кто-то из читателей в 17 лет добывал наночастицы. Юные волгоградцы используют для этого обычный желатин из магазина и медные пластины, через которые пропускается электрический ток. При этом от них отделяются мельчайшие частицы, остающиеся в растворе во взвешенном состоянии. А дальше они колдуют уже над составом. Например, для увеличения срока годности нужно добавить спиртосодержащие вещества. Затем полученный раствор с помощью магнитов экспериментаторы доводят до кремообразного состояния. И ранозаживляющая мазь готова.
Разработка Холодовой и Ордынцева успешно прошла отбор на акселератор "Технолидеры", где ребятам подскажут, как довести научное решение до бизнес-проекта. А сама разработка будет представлена на всероссийском научно-технологическом конкурсе "Большие вызовы".