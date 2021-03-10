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10.03.2021 14:59
Рубрика: Общество

83-летняя пенсионерка из Челябинска попала на обложку журнала Vogue

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

83-летняя челябинка Лидия Константиновна Тучкова стала знаменита, попав в электронную версию журнала Vogue. Подробности необычной фотосессии изданию 74.ru рассказала внучка модели.

Фото: youtube.com/Математика и фокусы
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По словам девушки, фото взято из домашней съемки, о которой давно мечтали четыре поколения женщин семьи Тучковых. Мечта осуществилась накануне 8 марта, когда к ним пришла женский фотограф Саша Саматова. После съемок она с разрешения семьи и отправила несколько кадров в модный журнал.

"Бабушка всю фотосессию переживала: "Ой, я такая старенькая", а мы хотели показать, что женственность, она с возрастом не проходит, и красота тоже", - цитирует слова внучки издание.

С мнением Лидии Константиновны в журнале не согласились. Обаяние серебряного возраста и весеннего настроения сделали ее настоящей звездой.

Кстати, в конце прошлого года внучка Тучковой уже поведала в Instagram историю борьбы своей бабушки с COVID-19: она лечилась в челябинской ГКБ № 2, где произошел взрыв баллонов с кислородом и начался пожар. Вместе с другими пациентами пожилая женщина пережила ЧП, эвакуацию, а затем победила и болезнь.

По всей вероятности, доброта, женственность и жизнелюбие модели и обеспечили успех ее фотографии.

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