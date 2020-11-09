В Челябинске наградят ликвидаторов последствий взрыва в больнице

В мэрии Челябинска решили наградить горожан, принимавших активное участие в ликвидации последствий взрыва кислорода на "ковидной" базе в ГКБ № 2. Поручение составить списки общественников и волонтеров дала на аппаратном совещании в понедельник градоначальница Наталья Котова.

- Почетными грамотами и благодарностями будут отмечены медики, студенты, спортсмены и сотрудники спорткомплекса имени Елесиной, помогавшие выносить пациентов из здания больницы, а также сотрудники общественных организаций, управляющих и строительных компаний, проводившие ремонт в пострадавших от взрыва зданиях больницы и жилого дома, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уже сообщала "РГ", горбольница находится на территории студенческого городка Южноуральского госуниверситета в Центральном районе Челябинска. В субботу, 31 октября, в помещении криостанции ГКБ № 2 из-за аварийного состояния электрооборудования возникло короткое замыкание, пожар, а затем взрыв баллонов с кислородом.

- Творилось что-то невообразимое! - рассказали "РГ" очевидцы. - Людей выносили на носилках, каталках, выводили под руки, рассаживали в подъехавшие автобусы и машины скорой помощи. Паники не наблюдалось, но это было страшно!

От взрыва пострадало здание больницы и ближайшего жилого дома по проспекту Ленина, 82а, где ударной волной выбило все окна. Ущерб превысил 11 миллионов рублей. В Челябинске для ликвидации последствий был объявлен режим ЧС.

Сегодня в жилом доме завершена замена 55 поврежденных оконных блоков, проводится ремонт в четырех наиболее пострадавших от взрыва квартирах. Фасад здания очищается от нагара. В больнице, где благодаря помощи студенческих отрядов удалось в течение нескольких часов восстановить тепловой контур, также завершается замена остекления. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, весь объем ремонтных работ должен быть завершен к концу недели.

- Нужно установить всех, кто помогал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, - отметила глава Челябинска Наталья Котова. - За отвагу и неравнодушие мы обязательно наградим этих людей.