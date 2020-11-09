В Челябинске наградят ликвидаторов последствий взрыва в больнице

Новости

Забег Labyrinth Run объединил участников из Беларуси и России 12:27
В Москве в парке нашли человеческие останки 12:21
В Минпросвещения прокомментировали идею введения новых школьных каникул 12:15
Проценко удаленно консультирует врачей из резервных госпиталей Москвы 12:13
Ученые СФУ будут разводить самую полезную рыбу в мире 12:12
Уровень воды в Байкале опустился до безопасных отметок 11:58
Не менее 27 человек пострадали при разгоне акции протеста в Тбилиси 11:52
На съемках "Мира Юрского периода 3" выявили сто заражений COVID-19 11:36
Москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр 11:27
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности 11:26
В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса 11:10
Росреестр создаст "цифрового помощника" для регистрации прав недвижимости 11:09
Якушев сменил Цуканова на посту полпреда президента в УФО 11:08
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты 10:57
Глава Ижевска вылечился от коронавируса 10:55
"Сириус" открыл программу для школьников Индии и России 10:44
Экс-футболист "Анжи" Это'о попал в больницу после ДТП 10:35
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Москве 10:22
Красноярец попытался продать на запчасти угнанный из аэропорта экскаватор 10:20
РФПИ начал кампанию в соцсетях по продвижению вакцины "Спутник V" 10:19
У мэра Владивостока диагностировали COVID-19 10:19
Памфилова: Путин поручил вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах 10:12
В Туве запретили банкеты и ограничили число гостей в ЗАГСах 10:05
Бирюков: Благоустройство у станции БКЛ "Улица Новаторов" выполнено на 70% 09:58
В Воронеже солдат расстрелял сослуживцев, трое погибли 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 12:20
Рубрика: Власть

В Челябинске наградят ликвидаторов последствий взрыва в больнице

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В мэрии Челябинска решили наградить горожан, принимавших активное участие в ликвидации последствий взрыва кислорода на "ковидной" базе в ГКБ № 2. Поручение составить списки общественников и волонтеров дала на аппаратном совещании в понедельник градоначальница Наталья Котова.

- Почетными грамотами и благодарностями будут отмечены медики, студенты, спортсмены и сотрудники спорткомплекса имени Елесиной, помогавшие выносить пациентов из здания больницы, а также сотрудники общественных организаций, управляющих и строительных компаний, проводившие ремонт в пострадавших от взрыва зданиях больницы и жилого дома, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Олег Черных/ РИА Новости
В Челябинске проверят все кислородные установки после взрыва в больнице

Как уже сообщала "РГ", горбольница находится на территории студенческого городка Южноуральского госуниверситета в Центральном районе Челябинска. В субботу, 31 октября, в помещении криостанции ГКБ № 2 из-за аварийного состояния электрооборудования возникло короткое замыкание, пожар, а затем взрыв баллонов с кислородом.

- Творилось что-то невообразимое! - рассказали "РГ" очевидцы. - Людей выносили на носилках, каталках, выводили под руки, рассаживали в подъехавшие автобусы и машины скорой помощи. Паники не наблюдалось, но это было страшно!

От взрыва пострадало здание больницы и ближайшего жилого дома по проспекту Ленина, 82а, где ударной волной выбило все окна. Ущерб превысил 11 миллионов рублей. В Челябинске для ликвидации последствий был объявлен режим ЧС.

Сегодня в жилом доме завершена замена 55 поврежденных оконных блоков, проводится ремонт в четырех наиболее пострадавших от взрыва квартирах. Фасад здания очищается от нагара. В больнице, где благодаря помощи студенческих отрядов удалось в течение нескольких часов восстановить тепловой контур, также завершается замена остекления. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, весь объем ремонтных работ должен быть завершен к концу недели.

- Нужно установить всех, кто помогал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, - отметила глава Челябинска Наталья Котова. - За отвагу и неравнодушие мы обязательно наградим этих людей.

В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС
В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Путин отправил в отставку глав Минприроды и Минтранса
Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части