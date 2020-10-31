В Челябинске введен режим ЧС после взрыва в больнице

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после сегодняшнего взрыва в больнице поручил начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры. Особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз.

"Необходимо восстанавливать больницу максимально быстро. По данной ситуации объявляю режим ЧС на муниципальном уровне", - заявил глава региона.

Напомним, ЧП произошло около полудня по местному времени. Станция, обеспечивающая медучреждение кислородом, загорелась и взорвалась. Взрывной волной выбило окна в медучреждении, а также в соседних зданиях. По предварительной версии, причиной стала разгерметизация баллона объемом в два куба.

Пациентов эвакуировал персонал медучреждения, сообщили в МЧС. Оперативно на стадион Елесиной силами 70 сотрудников больницы были вывезены все пациенты. "Персонал больницы отработал профессионально и оперативно", - отметили в ведомстве.

Из соседнего дома эвакуировали 25 жильцов. Здание серьезно пострадало, предстоит его обследование. Людям пока там находиться нельзя.

Как уточнила руководитель челябинского горздрава Натальи Горловой, были эвакуированы 158 пациентов, пять из них сотрудниками скорой помощи и медицины катастроф. В настоящий момент всех пациентов распределили по другим базам города. "У нас была готова новая база в ГКБ1, основная часть пациентов эвакуированы туда", - добавила глава горздрава.

При транспортировке тяжелых пациентов не допущено ухудшение их состояния. С пациентами будут работать медицинские психологи.

По словам заместителя главы Челябинска Александра Астахова, вызов поступил в 11.21. Все коммунальные службы сработали оперативно, моментально отключили отопление, водоснабжение и электроэнергию.

"Приступаем к остеклению жилого дома и больницы за счет муниципалитета. Оценка ущерба начнется в ближайшее время. Вся необходимая помощь людям будет оказана", - добавили в мэрии.