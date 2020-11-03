В Челябинске подсчитали ущерб от взрыва в больнице

По предварительным данным, ремонт пострадавшей от взрыва баллонов с кислородом челябинской ГКБ №2 обойдется в 11 миллионов рублей. Здание будет отремонтировано за три недели, сообщили во вторник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС,

Как рассказал вице-мэр Челябинска по социальной политике Сергей Авдеев, монтаж новых окон начался еще вчера. За день удалось заменить 17 из 121 поврежденного окна и полностью восстановить тепловой контур. Работы продолжатся сегодня шестью бригадами и займут три недели, после чего больница вновь начнет принимать пациентов

- К счастью, оборудование практически не пострадало, - пояснил он. - В двух больничных палатах потребуется заменить мебель. В остальном речь идет о замене остекления и косметическом ремонте помещений.

Как уже писала "РГ", 31 октября в Челябинске объявили режим ЧС из-за взрыва баллонов с кислородом в криостанции челябинской больницы № 2, перепрофилированной под "ковидную" госпитальную базу. Ударной волной повредило не только больницу, но и квартиры в соседнем 10-этажном доме. Однако благодаря слаженной работе медперсонала и оперативных служб более серьезных последствий удалось избежать.