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10.03.2021 18:43
Рубрика: Происшествия

Челябинец потребовал разделить с женой кредит на увеличение ее груди

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске мужчина при разводе с женой потребовал внести в массу совместно нажитого имущества и долгов обязательства по кредиту, взятому на увеличение ее груди. Об этом "РГ" сообщил челябинский адвокат Александр Щербинин, представляющий интересы супруга в суде.

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- Ситуация довольно уникальная, - пояснил юрист. - При разводах часто возникают ситуации, когда супруги намерены разделить долги по непогашенным кредитам, в том числе и взятым на оздоровление кого-то из членов семьи. Однако в данном случае единственным заемщиком является супруг, а кредит на сумму свыше 200 тысяч рублей он взял на пластическую операцию по увеличению груди жены.

Как удалось выяснить "РГ", заемные средства пошли на оплату обследования, анализов, самой пластической операции и после операционной реабилитации жены. 35-летний челябинец так хотел преобразить супругу, что уговорил ее лечь под нож. Когда через некоторое время брак распался, решил, что несправедливо ему в одиночку платить за то, что останется исключительно у его бывшей половинки.

Супруги, вполне себе взрослые состоявшиеся люди, имеют двоих детей и совместно нажитое имущество - квартиру, автомобиль и многое другое. А потому судебный процесс обещает быть непростым. С одной стороны, каких-либо споров из-за детей в семье не возникло, а принадлежащее ей имущество по закону возможно разделить в равных долях. Но как разделить вложения в "красоту"?

Мужчина намерен доказать в суде, что кредит на увеличение груди он взял с согласия и по поручению "второй половины". Супруга в свою очередь заявляет, что это была исключительно мужская прихоть, а ее в своей внешности все устраивало и без операции. Определить, кто из них прав не просто. Бесспорно только то, что пластическая операция не только не спасла брак, но, возможно, лишь ускорило его распад.

Однако, по мнению Александра Щербинина, шансы разделить обязательства по кредиту все-таки есть. Он намерен доказать в суде, что взятые его подзащитным средства были потрачены "на общие нужды семьи", к которым относятся любые семейные расходы, будь то летний отдых у моря, услуги стоматолога или пластического хирурга.

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