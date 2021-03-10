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10.03.2021 16:23

Накормят русской кашей

Челябинские предприятия наращивают поставки продовольствия за границу
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 51(8402)
По данным департамента развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства России, объем поставок за рубеж продукции АПК Челябинской области в 2020 году достиг 180,8 миллиона долларов - 106 процентов от плана. Это самый впечатляющий результат в Уральском федеральном округе. На втором месте Свердловская область с показателем 105,1 миллиона долларов.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Экспорт сельхозпродукции предприятий Южного Урала превысил и показатель 2019 года - почти на 34 процента, хотя первоначально были опасения, не станет ли год провальным из-за засухи, от которой пострадали многие сельхозкультуры, и связанных с пандемией ограничений на внешнем рынке. Но последние в итоге сняли, а спрос партнеров, в частности компаний из Китая, на многие товары (например, на растительные масла и крупы) даже вырос. Увеличились и отгрузки в Германию, Узбекистан, Туркмению.

Прошлогодний успех в областном минсельхозе связывают также с реализацией профильного федерального проекта "Экспорт продукции АПК", благодаря которому региональные предприятия получили возмещение затрат по экспортным контрактам на сумму 70,5 миллиона рублей. Кроме того, для них открыли доступ к краткосрочным кредитным ресурсам на 989 миллионов рублей, что позволяет им развиваться.

Отметим: крупнейшие в регионе экспортеры сельхозпродукции - компании "Ресурс", "Союзпищепром", "Сигма", "Макфа" - продолжают осуществлять инвестиционные программы. Так, в 2021 году фирма "Ресурс" запустит в Увельском районе первую очередь производственно-логистического комплекса - цех по выпуску овсяных хлопьев мощностью 60 тысяч тонн в год и склад готовой продукции. Установку новой мельницы, расширение макаронного производства и строительство логистического центра ведет и "Макфа".

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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