Гинеколог: Почему важно говорить с подростками о первом сексе

Почти курьезный случай произошел в Свердловской области. В региональный Минздрав пришло письмо от одной крайне обеспокоенной женщины. Она попросила найти врача, который рассказал бы ее одиннадцатилетней дочери о подростковой физиологии и гигиене. Сама она не решалась это сделать. Можно, конечно, иронизировать по этому поводу, но хорошо уже и то, что хотя бы таким способом, но женщина все же попыталась дать взрослеющей дочери базовые знания о ее собственном меняющемся теле, а значит, и о здоровье. Увы, как показывает врачебный опыт, часто даже у взрослых пещерные знания о физиологии полов, что уж говорить о подростках.

Где они сегодня берут информацию "про это"? Мешает или помогает в этом интернет? И в каком возрасте подростки сегодня впервые вступают в половые отношения и к чему это приводит? Об этом - наш разговор с подростковым гинекологом Министерства здравоохранения Свердловской области Инной Лаврентьевой.

Инна Вадимовна, правда, что за время пандемии стало больше беременных школьниц?

Инна Лаврентьева: Да, число возросло на 4,6 процента. Это легко объяснимо, довольно долгое время все находились на дистанционке, появилось больше свободного времени.

Хотя обычно самую большую долю несовершеннолетних беременных до пятнадцатилетнего возраста, порядка 90 процентов, мы фиксируем среди представителей цыганской диаспоры. Национальные традиции позволяют девочкам уже в 10 лет выходить замуж, а в 12-13 лет рожать. Если в 15 лет девушка почему-то не беременеет, для них это повод пойти к врачу, выяснить, все ли у нее ладно с репродуктивной функцией.

Вас это не шокирует?

Инна Лаврентьева: Мы, врачи, вынуждены воспринимать это как данность. На социальные причины и следствие этого явления, на стойкие народные традиции повлиять мы точно не можем. Хотя по всем канонам медицины беременность в возрасте до 15 лет, конечно, считается крайне вредной для здоровья. По сути это еще девочка, она еще не сформировалась, происходит борьба между организмом будущей маленькой матери и растущим в ней плодом. Поэтому часто ранние подростковые беременности заканчиваются выкидышами. Ко всему, для девочки-подростка беременность вызывает психологический шок, для нее это катастрофа. Она не понимает, как это с ней могло произойти. И часто школьницы осознают, что в положении, только когда уже становится виден живот.

Так и хочется задать классический вопрос, а родители куда смотрят?

Инна Лаврентьева: Вот и мне тоже хочется его задать. И дело ведь, к слову, далеко не только в ранних беременностях. Вот лишь один пример. У девочки обильные, почти не прекращающиеся месячные. Говорю маме, что же вы раньше в больницу не бежали, это же опасно, она мне говорит, так ведь три дня менструации у нее не было. И показывает календарик, где все тщательно отмечено. И такие случаи сплошь и рядом. Мамы, взрослые женщины, не понимают, как важно нормализовать цикл девочки в подростковом возрасте. Это чревато инфекциями, бесплодием в конечном итоге. О том, что с репродуктивной функцией что-то не так, женщины часто сегодня начинают задумываться в 30-35 лет, когда решили для себя: ну все, пора и рожать. Но, увы, сделать бывает уже ничего невозможно.

А плановые медицинские осмотры у гинеколога сегодня есть?

Инна Лаврентьева: Тут тоже все непросто. Как осматривать девочку без разрешения родителей? А мамы часто убеждены, что ее дочка половой жизнью точно не живет. В их понимании этого не может быть по определению, а значит, и "смотреть у нее там нечего". На самом деле первые осмотры у врача должны проходить уже в три года, потом в шесть лет, перед школой, затем следует несколько периодических осмотров в подростковом возрасте, вплоть до окончания школы. Это вовсе не означает, что надо загонять всех скопом к гинекологу, как это часто бывало в советское время. Делать это нужно крайне деликатно, с учетом детской психологии.

Значит, та женщина, которая написала письмо в Минздрав была права?

Инна Лаврентьева: В какой-то степени, да. Хотя, когда они пришли ко мне с дочкой, оказалось, девочка уже почти все знает и про месячные, и про вторичные половые признаки. Обо всем, что было необходимо в этом возрасте, ей уже рассказала бабушка.

На ваш взгляд, кто должен рассказывать детям обо всем, что связано со взаимоотношениями полов, ведь как ни крути, эта наука в подростковом возрасте для них куда важнее знаний по математике и физике.

Инна Лаврентьева: Лучше родителей это не сделает никто. Поскольку лучше них никто их собственного ребенка не знает. Базовые знания о гигиене тела тем более их "юрисдикция". Когда необходимы конкретные знания о здоровье, нужно обратиться к врачу.

Я еще застала то время, когда в школах преподавали "Этику и психологию семейной жизни". Нас, мальчиков и девочек, собирали в отдельных классах, и мы могли задать любой вопрос врачу. И я не считаю, что это было плохо. Многие из нас не решались спрашивать обо всем, что интересует родителей, а тут знающий человек…

Инна Лаврентьева: Сегодня это практически невозможно. Если о физиологии и гигиене лекции еще допустимы, то представьте, если врач начнет отвечать на вопрос и рассказывать о средствах контрацепции. Это ведь тут же будет расценено как пропаганда ранних сексуальных отношений. Или, не дай бог, прозвучит вопрос об однополых отношениях. Тут вообще врачу можно вменить статью.

Поэтому любого рода просвещением медики сегодня готовы заниматься в клиниках, по просьбе тех, кому это необходимо.

Инна Вадимовна, в каком возрасте сегодня у подростков бывает первый секс?

Инна Лаврентьева: Считается, что у девочек в 16 лет. У мальчиков в 16-17. Хотя статистика тут может не отражать реальной картины. Она ведь базируется на данных опросов. А подростки могут и лукавить, прибавлять или убавлять год-два, в зависимости от обстоятельств. Когда мы проводим опрос в элитных гимназиях, там, как правило, только одна-две девочки в старших классах живут половой жизнью. И просят, только вы никому не говорите об этом.

Или возьмем школу где-то на окраине. Там к выпускному классу, напротив, уже почти все живут половой жизнью, и только у одной-двух девочек не было секса. И они тоже просят: "только никому не говорите об этом". Им стыдно в этом признаться, ведь уже у всех есть сексуальная жизнь.

Интернет вредит сексуальному просвещению?

Инна Лаврентьева: Вы знаете, я бы так категорично не сказала. Если подростка что-то интересует, он конечно, первым делом начинает гуглить. И желание получить более подробный ответ как раз и может привести его к врачу. По крайне мере, что касается вопросов гигиены, тут вряд ли интернет навредит.

Ранний секс опасен?

Инна Лаврентьева: Он опасен даже не столько сам по себе, а прежде всего тем, что среди партнеров может встретиться один "насквозь больной", и потом придется всю жизнь лечиться. Ведь предохраняться подростков никто не учил. Мама-то ведь уверена, что ее ребенок половой жизнью не живет.

Знаете, когда спрашиваешь какую-нибудь девочку лет 14-15, тебе секс для чего нужен, он тебе доставляет удовольствие? Она честно отвечает, да в общем-то нет. Тогда зачем? "Так ведь моему парню хочется", - отвечает она. Обезоруживающий аргумент. Получается, она просто терпит. Это говорит об еще одной серьезной проблеме, она не умеет распоряжаться собственным телом. Этому ее тоже никто не научил.