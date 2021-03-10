Как правильно оформить завещание для передачи в наследство ООО и ИП

Новости

Вместо российского космонавта в апреле на МКС полетит американец 04:50
Латвия возобновит авиасообщение со странами, не входящими в ЕС 04:25
Выдвинута новая версия крушения малазийского Боинга MH370 03:50
Легионеров впервые вызвали в сборную Кубы по футболу 03:44
Глава Пентагона продлил срок пребывания бойцов Нацгвардии в Капитолии 03:38
Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны 03:11
Роналду впервые за 16 лет не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов 03:08
Маск озвучил причину взрыва прототипа космического корабля Starship 02:45
Голикова не исключила, что прививки от COVID-19 станут регулярными 01:59
Дортмундская "Боруссия" стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 01:49
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве 01:44
Эпидемиолог: При оттепели возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 01:23
Россияне могут поучаствовать в конкурсе к 800-летию Александра Невского 01:22
В Литве пациентка умерла после прививки от COVID-19 00:49
В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих 00:40
Власти Техаса отменили ношение масок 00:31
В Подмосковье начали тестировать дорожные камеры "на ремень" 00:04
Президента Гондураса обвинили в причастности к наркотрафику в США 09.03.2021
Домашние тапочки Уинстона Черчилля ушли на аукционе за 39 тысяч фунтов 09.03.2021
Ученые предрекли России опасное лето 09.03.2021
В Беларуси готовили теракты в отношении должностных лиц и ведомств 09.03.2021
Дипломатический квартал в Могадишо подвергся минометному обстрелу 09.03.2021
В Москве загорелся кинотеатр "Ленинград" 09.03.2021
ЦСКА всухую выиграл серию у "Спартака" в плей-офф КХЛ 09.03.2021
Лавров обсудил с египетским коллегой ситуацию в Ливии 09.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
10.03.2021 03:36
Рубрика: Власть

Как правильно оформить завещание для передачи в наследство ООО и ИП

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Понятие "бизнес" очень многогранно. В общепринятом смысле это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Но юридически она может быть оформлена по-разному: между швеей, работающей на заказ, и акционерным обществом - огромная разница.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С наследованием АО, кстати, все более-менее понятно: его уставной капитал разделен на акции. Соответственно, они и переходят наследникам. А вот с самыми распространенными в нашей стране формами бизнеса - ООО и ИП - все гораздо сложнее.

Когда участник ООО умирает, не составив завещания, нотариус не делит его долю между наследниками. К примеру, у Иванова было 30 процентов в ООО "Ромашка" и три сына. Так вот, каждый мальчик получит не 10 процентов, а право на одну третью от 30 процентов. И нужно будет заключать соглашение о перераспределении, чтобы удобнее было управлять таким активом.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Как оформлять наследство на старые участки земли

Кроме того, специфика российского бизнеса заключается в том, что много так называемых джентльменских договоренностей, например, о выплате неофициальных дивидендов. После смерти партнера другие о них могут просто "забыть". Чтобы этого не произошло, юристы рекомендуют составить завещательный отказ.

- Это обязанность, которая возлагается на одного наследника в пользу других. Например, если доля в ООО переходит партнеру, он обязан делать определенные выплаты близким покойного, - поясняет управляющий партнер юридической компании Светлана Корабель.

Также бывает, что одна из долей в ООО зарегистрирована на третьих лиц. Тут защитным механизмом может стать нотариальное опционное соглашение. По нему реальный бенефициар получает право выкупить долю по заранее определенной цене.

Если в уставе ООО предусмотрены ограничения на вступление в права наследников умершего участника, то сделать они это могут только при письменном согласии остальных партнеров. В противном случае им выплатят действительную стоимость доли, не по рыночной оценке, а по данным бухгалтерского баланса. На практике, констатирует Светлана Корабель, приходится постоянно сталкиваться с тем, что предприниматели не читают уставы ООО, не знают, как переходят права. Не задумываются о потенциальной субсидиарной ответственности участников, акционеров, а значит, и их наследников, по долгам фирмы.

Один из первоочередных вопросов после неожиданного ухода из жизни директора: как выбрать другого? Во многих ООО это делается простым большинством. Когда у других партнеров остается 50+1 голос, они спокойно переизбирают директора. Если их доля меньше, могут возникнуть проблемы. При этом наследники утвердятся в правах только через шесть месяцев, а все это время компания должна как-то работать, платить зарплату и заключать сделки. Самый сложный случай, когда деятельность фирмы завязана на одном человеке: он и учредитель, и директор, и бухгалтер.

Фото: iStock
Свидетельство о праве на наследство можно будет получить онлайн

- Если ООО без наемного персонала, я бы советовала в подобной ситуации его "законсервировать", - говорит председатель комиссии по методической работе Нотариальной палаты Свердловской области Екатерина Путинцева. - Есть другой вариант - назначить доверительного управляющего или душеприказчика. Их главное отличие в том, что доверительного управляющего выбирают наследники уже после смерти наследодателя, нотариус заключает с ним договор доверительного управления, сведения о нем вносятся в ЕГРЮЛ. А вот душеприказчика можно определить самому еще при жизни и прописать в завещании его полномочия: проследить за сохранностью имущества, проголосовать определенным образом.

Еще сложнее унаследовать бизнес ИП. В Гражданском кодексе есть особые нормы наследования такого предприятия, когда оно зарегистрировано как единый объект недвижимости в Росреестре. Этого не делает практически никто. Значит, наследование происходит по общему правилу, в наследственную массу входит и личное имущество, и участвующее в бизнесе: магазины, склады, товары, грузовики, права и обязанности по договорам.

Проблема в том, что многие предприниматели не привыкли делиться заботами с близкими. Это чревато тем, что наследники не знают, какие обязательства реальны, а какие придумали недобросовестные контрагенты и компаньоны, в каких банках у наследодателя были открыты счета, ячейки, приобретал ли он криптовалюту. Кроме того, ИП часто используют в группе компаний для оптимизации налогов: на него оформляют товарные знаки, патенты, он сдает в аренду недвижимость, оборудование, транспорт. После смерти собственника машины ГИБДД снимает с учета, и полгода ими нельзя пользоваться никому, даже супруге.

Фото: iStock
Семейные пары стали чаще оформлять совместные завещания

Чтобы избежать таких проблем, юристы рекомендуют назначать душеприказчика по завещанию. И заранее составлять опись активов, обязательств, передавать ее доверенному лицу. Также есть возможность сделать закрытое завещание.

Еще один нюанс, который нужно учесть при составлении наследственного плана - право на обязательную долю у несовершеннолетних наследников, детей-инвалидов старше 18 лет, нетрудоспособных супругов и родителей, даже если их лишили наследства по завещанию. Она равна половине от того, что человек мог бы получить по закону. Большие сложности могут возникнуть именно с долей несовершеннолетнего, потому что все операции с ней в дальнейшем (продажа, выход из компании) проводятся только с согласия органов опеки. Им еще придется доказывать, что это отвечает интересам несовершеннолетнего. Чтобы исключить дробление имущества, лучше заранее, при жизни, оценить рыночную стоимость обязательной доли и прописать в завещании, какой актив пойдет в счет ее погашения.

А вот если вы хотите, чтобы близкие получили доступ к вашим инвестактивам уже через 14 рабочих дней, а не ждали полгода до вступления в наследство, эксперты советуют инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ).

- Его преимущество в том, что средства, указанные в договоре, не могут быть заморожены, конфискованы, арестованы, поделены при разводе, в отличие от депозитов и брокерских счетов. В случае смерти застрахованного средства, находящиеся в ИСЖ и НСЖ, не включается в наследственную массу, а переходит лицу, указанному в полисе в качестве выгодоприобретателя. Замечу, что выгодоприобретателей может быть несколько, и менять их можно сколько угодно раз, - раскрывает особенности этого продукта инвестиционный банкир Андрей Цуран.

В регионах Власть Право Гражданское право Власть Право Юрконсультация Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин обязал операторов отключать связь в тюрьмах по требованию ФСИН
Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны
Голикова не исключила, что прививки от COVID-19 станут регулярными
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве
Интервью с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Главное
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада