Как правильно оформить завещание для передачи в наследство ООО и ИП

Понятие "бизнес" очень многогранно. В общепринятом смысле это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Но юридически она может быть оформлена по-разному: между швеей, работающей на заказ, и акционерным обществом - огромная разница.

С наследованием АО, кстати, все более-менее понятно: его уставной капитал разделен на акции. Соответственно, они и переходят наследникам. А вот с самыми распространенными в нашей стране формами бизнеса - ООО и ИП - все гораздо сложнее.

Когда участник ООО умирает, не составив завещания, нотариус не делит его долю между наследниками. К примеру, у Иванова было 30 процентов в ООО "Ромашка" и три сына. Так вот, каждый мальчик получит не 10 процентов, а право на одну третью от 30 процентов. И нужно будет заключать соглашение о перераспределении, чтобы удобнее было управлять таким активом.

Кроме того, специфика российского бизнеса заключается в том, что много так называемых джентльменских договоренностей, например, о выплате неофициальных дивидендов. После смерти партнера другие о них могут просто "забыть". Чтобы этого не произошло, юристы рекомендуют составить завещательный отказ.

- Это обязанность, которая возлагается на одного наследника в пользу других. Например, если доля в ООО переходит партнеру, он обязан делать определенные выплаты близким покойного, - поясняет управляющий партнер юридической компании Светлана Корабель.

Также бывает, что одна из долей в ООО зарегистрирована на третьих лиц. Тут защитным механизмом может стать нотариальное опционное соглашение. По нему реальный бенефициар получает право выкупить долю по заранее определенной цене.

Если в уставе ООО предусмотрены ограничения на вступление в права наследников умершего участника, то сделать они это могут только при письменном согласии остальных партнеров. В противном случае им выплатят действительную стоимость доли, не по рыночной оценке, а по данным бухгалтерского баланса. На практике, констатирует Светлана Корабель, приходится постоянно сталкиваться с тем, что предприниматели не читают уставы ООО, не знают, как переходят права. Не задумываются о потенциальной субсидиарной ответственности участников, акционеров, а значит, и их наследников, по долгам фирмы.

Один из первоочередных вопросов после неожиданного ухода из жизни директора: как выбрать другого? Во многих ООО это делается простым большинством. Когда у других партнеров остается 50+1 голос, они спокойно переизбирают директора. Если их доля меньше, могут возникнуть проблемы. При этом наследники утвердятся в правах только через шесть месяцев, а все это время компания должна как-то работать, платить зарплату и заключать сделки. Самый сложный случай, когда деятельность фирмы завязана на одном человеке: он и учредитель, и директор, и бухгалтер.

- Если ООО без наемного персонала, я бы советовала в подобной ситуации его "законсервировать", - говорит председатель комиссии по методической работе Нотариальной палаты Свердловской области Екатерина Путинцева. - Есть другой вариант - назначить доверительного управляющего или душеприказчика. Их главное отличие в том, что доверительного управляющего выбирают наследники уже после смерти наследодателя, нотариус заключает с ним договор доверительного управления, сведения о нем вносятся в ЕГРЮЛ. А вот душеприказчика можно определить самому еще при жизни и прописать в завещании его полномочия: проследить за сохранностью имущества, проголосовать определенным образом.

Еще сложнее унаследовать бизнес ИП. В Гражданском кодексе есть особые нормы наследования такого предприятия, когда оно зарегистрировано как единый объект недвижимости в Росреестре. Этого не делает практически никто. Значит, наследование происходит по общему правилу, в наследственную массу входит и личное имущество, и участвующее в бизнесе: магазины, склады, товары, грузовики, права и обязанности по договорам.

Проблема в том, что многие предприниматели не привыкли делиться заботами с близкими. Это чревато тем, что наследники не знают, какие обязательства реальны, а какие придумали недобросовестные контрагенты и компаньоны, в каких банках у наследодателя были открыты счета, ячейки, приобретал ли он криптовалюту. Кроме того, ИП часто используют в группе компаний для оптимизации налогов: на него оформляют товарные знаки, патенты, он сдает в аренду недвижимость, оборудование, транспорт. После смерти собственника машины ГИБДД снимает с учета, и полгода ими нельзя пользоваться никому, даже супруге.

Чтобы избежать таких проблем, юристы рекомендуют назначать душеприказчика по завещанию. И заранее составлять опись активов, обязательств, передавать ее доверенному лицу. Также есть возможность сделать закрытое завещание.

Еще один нюанс, который нужно учесть при составлении наследственного плана - право на обязательную долю у несовершеннолетних наследников, детей-инвалидов старше 18 лет, нетрудоспособных супругов и родителей, даже если их лишили наследства по завещанию. Она равна половине от того, что человек мог бы получить по закону. Большие сложности могут возникнуть именно с долей несовершеннолетнего, потому что все операции с ней в дальнейшем (продажа, выход из компании) проводятся только с согласия органов опеки. Им еще придется доказывать, что это отвечает интересам несовершеннолетнего. Чтобы исключить дробление имущества, лучше заранее, при жизни, оценить рыночную стоимость обязательной доли и прописать в завещании, какой актив пойдет в счет ее погашения.

А вот если вы хотите, чтобы близкие получили доступ к вашим инвестактивам уже через 14 рабочих дней, а не ждали полгода до вступления в наследство, эксперты советуют инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ).

- Его преимущество в том, что средства, указанные в договоре, не могут быть заморожены, конфискованы, арестованы, поделены при разводе, в отличие от депозитов и брокерских счетов. В случае смерти застрахованного средства, находящиеся в ИСЖ и НСЖ, не включается в наследственную массу, а переходит лицу, указанному в полисе в качестве выгодоприобретателя. Замечу, что выгодоприобретателей может быть несколько, и менять их можно сколько угодно раз, - раскрывает особенности этого продукта инвестиционный банкир Андрей Цуран.