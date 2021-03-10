Тем, что большинство компаний внедряет электронный документооборот или хранит в компьютере клиентскую базу, уже никого не удивишь. Но, чтобы запустить новое цифровое решение, как показывает практика, требуется не только установить ПО, нужно привить клиентам привычку получать услугу в новом формате. Отчасти этим сегодня занимаются сами разработчики информационных технологий, в том числе финансовых (финтеха).

Их цель - показать на опыте, что цифровизация выгодна и бизнесу, и конечному потребителю. Допустим, внедряемая ими система быстрых платежей (СБП) позволяет клиентам оплачивать счета по QR-коду, выбирая банк для списания средств и получая онлайн-чек. Эта услуга востребована в непродовольственной розничной торговле, особенно интернет-магазинах, предприятиях общепита и транспорта. 38 процентов граждан уже покупали товары таким способом, по данным Национальной системы платежных карт (исследование "Мир Plat.form"), но знают о нем лишь 57 процентов россиян.

Благодаря разработке "МСТ Компани", резидента технопарка высоких технологий Свердловской области, к новой платежной технологии недавно подключились авиакомпании. Используя мобильное приложение, превращающее любой смартфон в терминал для приема платежа, бортпроводники списывают оплату с помощью гаджетов прямо в воздухе. По прибытии информация о транзакции выгружается в банковскую систему и на сервис компании с аналитикой по ее запросу, которая помогает не только выявить предпочтения клиентов в части услуг, но и создать портрет аудитории.

Выгода для бизнеса заключается и в том, что оплата по QR-коду уменьшает комиссионные издержки - они составляют от 0,4 до 0,7 процента, тогда как в классическом эквайринге (безналичном расчете по пластиковым картам) ставка доходит до двух процентов, говорит гендиректор "МСТ Компани" Максим Борноволоков. Правда, не все предприятия еще готовы распространять новый пользовательский опыт среди клиентов, да и не все банки поддерживают систему быстрых платежей.

Тем временем для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний хорошим подспорьем стала система оповещения должников. Программа другого резидента технопарка "ЮРробот" полностью автоматизирует работу по уведомлению должников и подготовке документов: рассчитывает сумму дебиторской задолженности, пени, затем делает выписку из баз госведомств о собственнике квартиры и формирует заявление в суд без помощи юриста.

Если задолженность не погашена, робот генерирует документы в суд. Результат впечатляет: количество должников снижается на 30-40 процентов

- Досудебная работа с клиентами ведется редко: компании физически не успевают обрабатывать такой поток, - рассказывает директор компании Андрей Пашкевич. - Мы же с помощью голосового робота оповещаем жителей о долге за коммунальные услуги, предлагаем рассрочку. И только спустя два-три месяца, если задолженность не погашена, робот генерирует документы в суд - до 10 тысяч штук в минуту.

Результат впечатляет: количество должников снижается на 30-40 процентов.

Эксперты уверены: финтехкомпании способны быстрее создавать и адаптировать прикладные программные продукты под запросы бизнеса, скажем, для ускорения оборота финансовых потоков. Экономию трудозатрат, кроме автоматизации процессов, дает перевод многих из них, например бумажного документооборота, в цифру. Такой продукт летом прошлого года представили екатеринбургская компания Abanking с партнерами из SafeTech.

- У игроков рынка возникают сложности с пониманием законов об электронной подписи и технологиях, которые обеспечивают безопасность сделок в диджитал-каналах. Из-за этого многие хотят либо слишком упростить процесс (что приводит к снижению безопасности и рискам), либо чрезмерно усложнить, что мешает развитию бизнеса. Мы консультируем клиентов по вопросам регуляторики и технологий и помогаем совершать технологические перемены законно и безопасно, - рассказывает менеджер проекта Федор Мельников.

Сервис предоставляет возможность организовать электронный документооборот с любым видом электронной подписи в мобильном устройстве, включая первый в стране механизм для проставления квалифицированной электронной подписи со смартфона.

Помимо скорости и удобства цифровые сервисы должны обеспечить кибербезопасность пользователей. Для решения этой задачи и многих других может применяться технология распределенных реестров - блокчейн. Она позволяет хранить и обновлять данные на множестве серверов, технологически гарантировать неизменность этих данных (невозможность подделки) и восстановить данные в случае сбоя в работе одного или нескольких серверов.

Это можно использовать прежде всего в деятельности госведомств, где электронные системы порой не справляются с нагрузкой при резком росте числа запросов к серверу. Например, в 2019 году судебные приставы неделю были лишены доступа к системе Росреестра: из-за того что роботы ФССП направили более 67 миллионов запросов в систему (около 40 процентов всех запросов), службу отключили от нее.

- Размещение данных на нескольких серверах решает эту проблему. Если бы база данных Росреестра хранилась в распределенном виде, то роботы ФССП обращались бы к ее копии без нагрузки на основной сервер, - поясняет Данил Привалов, учредитель компании "В41", участника проекта Сколково и резидента технопарка высоких технологий Свердловской области.

Применение технологии блокчейн для решения своих задач уже апробируют "Россети Урал" в пилотном проекте, стартовавшем в феврале 2019-го в Екатеринбурге и Калининградской области. Он помогает исключить разногласия между участниками рынка электроэнергии в части объемов оказанных услуг и сделать расчеты более прозрачными, ликвидировать монопольное владение данными на розничном рынке. По мнению Привалова, внедрение подобных сервисов выгодно и для горожан. Скажем, тарифы на энергоресурсы можно будет снизить для тех, кто откажется от получения квитанций и документов на бумажных носителях и будет вести контроль потребления и взаимодействие с управляющими и сбытовыми компаниями в личном кабинете.