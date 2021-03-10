Минэкономразвития РФ выбрало Свердловскую область в качестве пилотной площадки для тестирования единого стандарта сопровождения инвестиций. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Андрей Иванов в ходе форума "Большой открытый диалог".

- Это будет некий инвестканон, единый свод правил, позволяющий любому инвестору, отечественному или иностранному, принимая решение, понять, на каких условиях и в какие сроки можно реализовать проект в любой точке страны, - пояснил он.

Сейчас министерство вместе с Агентством инвестиционного развития работает над пошаговыми методическими рекомендациями к стандарту. Кроме того, авторы документа намерены вместе с регионами и инвесторами, которые первыми отважатся апробировать на себе новый подход, пройти весь путь от начала до конца, чтобы оценить, что получается, а что нет.

- Придется несколько лет попотеть, но должно появиться главное - доверие к нашей юрисдикции, - подчеркнул Иванов.

Заметим, что Свердловская область одной из первых в стране (вслед за Федерацией) приняла региональный закон о защите капитала. С 1 апреля механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) начнет работать. Его смысл - в стабилизации основных условий для инвестора, например, всех законодательных актов, касающихся эксплуатации недвижимости, экологического сбора, пользования лесными ресурсами, налога на прибыль в размере 10 процентов, льготных займов и т.д. Срок действия стабилизационной оговорки зависит от объема вложений и варьируется от 6 до 20 лет. Также инвестору предоставляется возможность вернуть затраты на инфраструктуру, в том числе проценты по кредиту: на обеспечивающую (создается непосредственно для реализации инвестпроекта) - до 50 процентов, на сопутствующую (может использоваться и для иных целей) - 100 процентов.

Министерство инвестиций и развития Свердловской области сформировало перечень потенциальных участников СЗПК, в нем 12 компаний. Общая стоимость их проектов превышает 80 миллиардов рублей. В министерстве рассчитывают заключить в 2021 году не менее трех региональных соглашений и два федеральных с участием Свердловской области.

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, всего в инвестплан до 2024 года включено 434 проекта, не только промышленных. Их суммарная капиталоемкость - 2,3 триллиона рублей, поэтому грамотная схема сопровождения очень важна.