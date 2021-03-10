На Урале осужден виновник ДТП, анализ за которого сдал... его отец полковник

Девять лет и три месяца колонии общего режима получил в Екатеринбурге виновник ДТП, в результате которого погибли два человека. Расследование дела получилось по-настоящему громким: две экспертизы показали, что водитель был трезв, а затем стало известно, что анализ за него сдал отец - полковник Росгвардии.

В августе 2019 года 23-летний екатеринбуржец Владимир Васильев куролесил с приятелями, а ранним утром сел за руль автомобиля Kia Rio, принадлежавшего приятелю, не спросив у него разрешения. Компанию ему составил другой друг. Ребята мчались на огромной скорости по улице Малышева, игнорируя красные сигналы светофора. Завершилось все на пересечении с улицей Московской, где в ожидании зеленого сигнала стояли несколько машин. Kia Rio врезалась в них. Погибли находившиеся в Lada Granta два человека: таксист и его пассажир. Погибшие не дожили и до тридцати лет, у обоих остались маленькие дети.

Видео с места аварии засвидетельствовало, как Владимир и его друг сидят в разбитом авто и, кажется, плохо понимают, что происходит: отвечают медленно и невпопад - словно нетрезвы. В организме друга нашли алкоголь, а анализы Васильева неожиданно оказались чистыми - это подтвердили сразу две экспертизы. И лишь генетическое исследование показало: проба мочи принадлежит не Владимиру, а его отцу - Андрею Васильеву.

Виновнику ДТП предъявили обвинение по двум статьям: управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц, и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Гособвинение запрашивало для лихача 13 лет колонии общего режима. Во время судебного процесса Владимир отрицал, что был пьян. Утверждал, что за рулем ему стало плохо и именно это послужило причиной трагедии. В последнем слове он еще раз принес извинения родным погибших, признал вину, но продолжал настаивать на своей версии случившегося. И даже поучал суд: "Никто не обращает внимания на мою версию и мои ходатайства. Это неправильно", - говорил он.

Лишь генетическое исследование показало: проба мочи принадлежала не Владимиру, а его отцу

Суд признал Васильева-младшего виновным по обеим статьям и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и три месяца. Кроме того, он должен выплатить компенсацию близким погибших - около двух с половиной миллионов рублей.

Послесловие

Но вот ключевая тема в этой истории осталась без ответа. Это поведение отца Владимира - полковника Андрея Васильева. Привлечь его к ответственности как близкого родственника нельзя. И он до сих пор является сотрудником Росгвардии. Конечно, многим понятен его поступок: защищал своего сына как умел, любыми средствами, которыми располагал. Но это лишь одна сторона проблемы. "Есть еще такое понятие, как офицерская честь. Раз отец не смог воспитать ребенка, не смог привить ему чувство чести, долга и достоинства, значит - рапорт на стол, - уверен председатель регионального отделения общественной организации "Офицеры России" Кирилл Васильченко. - После случившегося может ли он воспитывать других, требовать с них отвечать за свои поступки?"

И это не просто частные вопросы. По сути они означают: а в каком обществе мы хотим жить?