На Урале осужден виновник ДТП, анализ за которого сдал... его отец полковник

Новости

Клебо призвал отозвать апелляцию на лишение его "золота" на 50 км на ЧМ 20:22
Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Ученые сообщили о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова: Отказываться от масочного режима пока нельзя 18:24
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России 18:22
На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи 18:16
"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро 18:07
Новак: В апреле Россия наполовину восстановит добычу нефти 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 20:10
Рубрика: Происшествия

Папа старался

На Урале осужден виновник ДТП, анализ за которого сдал... его отец полковник
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Девять лет и три месяца колонии общего режима получил в Екатеринбурге виновник ДТП, в результате которого погибли два человека. Расследование дела получилось по-настоящему громким: две экспертизы показали, что водитель был трезв, а затем стало известно, что анализ за него сдал отец - полковник Росгвардии.

В августе 2019 года 23-летний екатеринбуржец Владимир Васильев куролесил с приятелями, а ранним утром сел за руль автомобиля Kia Rio, принадлежавшего приятелю, не спросив у него разрешения. Компанию ему составил другой друг. Ребята мчались на огромной скорости по улице Малышева, игнорируя красные сигналы светофора. Завершилось все на пересечении с улицей Московской, где в ожидании зеленого сигнала стояли несколько машин. Kia Rio врезалась в них. Погибли находившиеся в Lada Granta два человека: таксист и его пассажир. Погибшие не дожили и до тридцати лет, у обоих остались маленькие дети.

Фото: Пресс-служба СК по Кубани
На Кубани полицейский взят под стражу за ДТП с двумя погибшими

Видео с места аварии засвидетельствовало, как Владимир и его друг сидят в разбитом авто и, кажется, плохо понимают, что происходит: отвечают медленно и невпопад - словно нетрезвы. В организме друга нашли алкоголь, а анализы Васильева неожиданно оказались чистыми - это подтвердили сразу две экспертизы. И лишь генетическое исследование показало: проба мочи принадлежит не Владимиру, а его отцу - Андрею Васильеву.

Виновнику ДТП предъявили обвинение по двум статьям: управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц, и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Гособвинение запрашивало для лихача 13 лет колонии общего режима. Во время судебного процесса Владимир отрицал, что был пьян. Утверждал, что за рулем ему стало плохо и именно это послужило причиной трагедии. В последнем слове он еще раз принес извинения родным погибших, признал вину, но продолжал настаивать на своей версии случившегося. И даже поучал суд: "Никто не обращает внимания на мою версию и мои ходатайства. Это неправильно", - говорил он.

Лишь генетическое исследование показало: проба мочи принадлежала не Владимиру, а его отцу

Суд признал Васильева-младшего виновным по обеим статьям и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и три месяца. Кроме того, он должен выплатить компенсацию близким погибших - около двух с половиной миллионов рублей.

Послесловие

Но вот ключевая тема в этой истории осталась без ответа. Это поведение отца Владимира - полковника Андрея Васильева. Привлечь его к ответственности как близкого родственника нельзя. И он до сих пор является сотрудником Росгвардии. Конечно, многим понятен его поступок: защищал своего сына как умел, любыми средствами, которыми располагал. Но это лишь одна сторона проблемы. "Есть еще такое понятие, как офицерская честь. Раз отец не смог воспитать ребенка, не смог привить ему чувство чести, долга и достоинства, значит - рапорт на стол, - уверен председатель регионального отделения общественной организации "Офицеры России" Кирилл Васильченко. - После случившегося может ли он воспитывать других, требовать с них отвечать за свои поступки?"

И это не просто частные вопросы. По сути они означают: а в каком обществе мы хотим жить?

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Путин и Эрдоган дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг