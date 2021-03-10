Росстат обнародовал данные о средней зарплате в субъектах РФ за прошлый год. Открытий не случилось: лидеры и аутсайдеры прежние.

Среди уральских регионов самым богатым традиционно является ЯНАО, жители которого в декабре заработали в среднем 140,8 тысячи рублей. По этому показателю округ почти никогда не покидает первую тройку в целом по стране. "Бронза" у Ямала и на этот раз, выше доходы только у жителей Чукотского автономного округа (почти 169 тысяч рублей) и у москвичей (153,6 тысячи). В первую десятку вошла и Югра, заняв седьмую строчку в общероссийском рейтинге.

При этом интересно, что в декабре зарплаты буквально рванули вверх по сравнению с теми цифрами, что регионы демонстрировали в течение года. В том же ЯНАО в ноябре выплатили в среднем "всего" 96 622 рубля. Очевидно, скачок связан с тем, что к концу года работники получили "тринадцатую" зарплату, премии.

Судя по всему, от выплаты бонусов по итогам столь непростого года не отказались даже в традиционно отстающих по доходам регионах. Так, в Курганской области зарплата за декабрь составила 42 649 рублей, тогда как месяцем раньше была 30 813. К сожалению, в общероссийском рейтинге Курганская область стоит на незавидной 62-й позиции из 85, в УрФО - на последней. Разрыв в доходах с Ямалом - в три с лишним раза.

- Причина известна: в Югре и на Ямале добывают углеводороды, там традиционно высокие зарплаты, тогда как Курганская область - регион аграрный. И разрыв в доходах ощущался всегда, - отмечает директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин. - Я не сторонник мер из разряда "взять все и поделить", но столь значительный разрыв говорит о нестабильной ситуации в экономике в целом.

Довольно существенная разница - почти 30 тысяч рублей - отмечается и между двумя углеводородными регионами-соседями, самыми богатыми, - ХМАО и ЯНАО. По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС при президенте РФ Владимира Климанова, это объясняется тем, что экономика Югры более диверсифицированная - она ориентирована не только на ТЭК. К тому же здесь превалирует добыча нефти, а не газа, как на Ямале. А нефтянка в последнее время испытывает куда более серьезные потрясения, чем газовая отрасль. С мая прошлого года по соглашению ОПЕК+ произошло сокращение нефтедобычи, оно сказалось и на ВРП Югры. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что здесь сегодня осваивают месторождения трудноизвлекаемой нефти и доходы компаний значительно ниже, чем у тех, кто занимается добычей по традиционным технологиям.

Стали ли жители УрФО богаче или беднее за год? Судя по данным Росстата, средняя номинальная зарплата в федеральном округе выросла за год на 5,6 процента, реальная же - на 2,7. Но при этом и цены на продукты, товары и услуги поднялись на 2,3 пункта. Так что, если верить статистике, вышло почти по нолям. Тем не менее, считают эксперты, негативный этап мы практически прошли.

- Рост прогнозирует и МВФ. Недавно его аналитики пересмотрели в позитивную сторону оценки в отношении России и отметили, что падение в сырьевом секторе, на который завязана наша экономика, прекратилось, - говорит Климанов. - Устрашающие прогнозы весны-начала лета прошлого года, к счастью, не оправдались.

Прямая речь

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

- Пандемия ударила по всей мировой экономике, по доходам бюджетов всех уровней, большого количества и людей, и компаний. Но у России в предыдущие периоды высоких цен на сырье были созданы большие резервы. Это позволяет нам и сегодня чувствовать себя стабильно. Фонд национального благосостояния не меньше 8 триллионов рублей. Золотовалютные запасы стабильны - более 570 миллиардов долларов. Весь период пандемии власти оказывают адресную социальную поддержку гражданам, потерявшим работу в связи с распространением вируса, помогают бизнесу сохранить рабочие места. Сегодня поводов для беспокойства нет, все стратегические национальные проекты будут реализовываться и дальше.