Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) в Курганской области выступают за смягчение условий получения федеральных и региональных субсидий. В прошлом году половина КФХ по разным причинам осталась без господдержки, а в нынешнем требования еще ужесточаются.

В 2020-м в Зауралье намолотили более 1,5 миллиона тонн зерна. Вклад фермеров в "областной каравай" составил 565 тысяч тонн, или 37 процентов. На их счету также почти четверть произведенного в регионе молока и мяса. При этом КФХ получили от государства 568 миллионов рублей - свыше половины от общей суммы господдержки АПК. Вот только самой популярной несвязанной (погектарной) поддержкой смогли воспользоваться далеко не все полеводы.

Исполнительный директор региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Виктор Худяков называет барьеры на пути получения господдержки "крючками". Один из таких "крючков", за которые цепляются и тормозятся программы, - задолженность по налогам. По федеральным правилам если у хозяйства есть хоть копейка долга перед ФНС, то ни льготного 5-процентного инвестиционного кредита, ни субсидий по так называемой несвязанной поддержке ему не видать. Столь же жесткие требования касаются использования семян нерайонированных сортов. Доходит до смешного, рассказывают в АККОР. Фермер, возделывающий поля на границе с Тюменской областью, в расчете на компенсацию части затрат (почти 1,5 миллиона рублей) купил у соседей элитные семена ячменя и весной посеял. Но денег не получил: семена оказались не районированными. Кроме того, субсидии недоступны всем 33-м КФХ, занимающимся выращиванием картофеля - в общей сложности они потеряли 7,5 миллиона рублей, в основном именно из-за использования нерайонированных семян.

К федеральным "крючкам" добавились два региональных. По решению департамента АПК и правительства Курганской области, если сельхозпредприятие получило урожайность зерновых ниже средней по району, то субсидии ему урезаются в два раза. Из-за этого больше всего пострадали мелкие хозяйства, особенно начинающие фермеры, у которых 200-500 гектаров пашни. Крестьяне возмущаются: не успели еще встать на ноги и развиться, нет средств, чтобы закупить в достаточном количестве удобрения и гербициды для повышения урожайности, а лишение поддержки устойчивости не добавит. В этом году руководство области пошло еще дальше: предложило не предоставлять субсидии КФХ, которые выплачивают работникам зарплату меньше минимальной - 14 710 рублей. Это требование опять-таки ударит в первую очередь по мелким сельхозпроизводителям. К примеру, в Альменевском районе зарплата работников КФХ в 2020 году составила всего 3866 рублей, в Мишкинском - 6381. В то же время затраты на производство продукции постоянно растут за счет удорожания ГСМ, удобрений, гербицидов, электроэнергии…

Если сельхозпредприятие получило урожайность зерновых ниже средней по району, то субсидии ему урезаются в два раза. Из-за этого больше всего пострадали мелкие хозяйства, особенно начинающие фермеры

- Курганской области в прошлом году из федерального бюджета было перечислено 128 миллионов рублей субсидий для оказания несвязанной поддержки, - рассказывает Виктор Худяков. - Это в два с лишним раза меньше, чем в 2019-м. Но даже из этой мизерной суммы половина из 670 крестьянско-фермерских хозяйств не получила ни копейки. Между тем в ряде районов была засуха, но это тоже не учли. Данную проблему, кстати, поднимали на прошедшем в феврале съезде АККОР, потому что она касается всех регионов. Мы считаем, что несвязанная поддержка потому так и называется, что не связана с какими-либо условиями - средства должны автоматически поступать на расчетный счет фермера.

Кстати, АККОР добилась, чтобы для участников конкурсов "Начинающий фермер", "Семейная ферма", "Агростартап" были введены ограничения по налоговой задолженности: если долг составляет меньше 10 тысяч рублей, то к конкурсу допускают. Такое же правило, по мнению фермеров, надо установить для получения несвязанной или погектарной поддержки. Также предлагается убрать из конкурсной документации требование о приеме победителями конкурса на работу двух человек.

- Понятно, что власти заинтересованы в создании новых рабочих мест в селе, - рассуждают главы КФХ. - И мы не против. Но как платить зарплату, если все субсидии ушли на покупку коров, техники, оборудования, а стабильного дохода еще нет? Может, подождать года два-три, пока хозяйство окрепнет, а потом нанимать работников? На первых порах ведь можно обойтись и силами членов семьи.

По планам, согласованным с Министерством сельского хозяйства РФ, аграриям Курганской области в этом году предстоит собрать 2,07 миллиона тонн зерна и 78,1 тысячи тонн семян масличных культур, а также не менее 78 тысяч тонн картофеля, 23,3 тысячи тонн овощей открытого грунта. Фермерский клин, если судить по посевным площадям прошлого года, занимает более 40 процентов. В некоторых районах, например Звериноголовском, сто процентов сельхозпродукции производят фермерские хозяйства.

В областном департаменте АПК признают: барьеры для получения несвязанной поддержки существуют. Что касается региональных льгот, то, возможно, здесь будут какие-то изменения. По словам директора ведомства Рустама Камалетдинова, в Курганской области есть районы, которые расположены сразу в нескольких природно-климатических зонах: в южной части района урожайность может заметно отличаться от результатов в северной. Однако, если привести все показатели к одному знаменателю и платить субсидии, исходя даже не из средней по району, а из среднеобластной урожайности, как просят фермеры, то количество не получивших поддержку предприятий станет еще больше.

- Мы пытаемся выработать эффективный механизм, чтобы максимально корректно оценивать среднюю урожайность хозяйств с учетом природно-климатической зоны, в которой они находятся, - сообщил Камалетдинов.

Что касается субсидий на приобретение семян нерайонированных сортов, то здесь власти категоричны: на поддержку рассчитывать не стоит. Вместе с тем фермерам предлагается обратиться в Госсорткомиссию для проведения необходимых процедур и включения используемых ими семян в подходящую зону. Департамент собирается также предложить сельхозпроизводителям, а в первую очередь небольшим, новый пакет мер, стимулирующих приобретение кондиционных районированных семян.