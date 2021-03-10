Тюменке удалили из носа опухоль размером с кулак

С редкой патологией столкнулись врачи тюменской Областной клинической больницы № 2: в стационар попала молодая пациентка, в носоглотке которой была доброкачественная опухоль размером с женский кулак.

Хоанальный полип (или фибромиксома носоглотки) встречается всего в 4-6 процентах случаев полипозных риносинуситов. Она может возникнуть из-за врожденных аномалий носа, постоянных инфекционных заболеваний, длительном приеме препаратов или иммунодефиците.

Часто опухоль появляется на фоне аллергии или из-за сопутствующих заболеваний, таких как бронхиальная астма. Но у поступившей в больницу тюменки не было ни одного из этих недугов, а сама опухоль росла из гайморовой пазухи в направлении хоаны - границы носовой полости и носоглотки.

"Во время беременности женщина заметила проблемы с дыханием с правой стороны. Она обратилась к лору, который диагоностировал полип носа. В тот момент прооперировать ее без риска для ребенка было нельзя, и хирургическое вмешательство отложили", - рассказала Ирина Ющенко, пресс-секретарь ОКБ № 2.

Позднее женщина совсем перестала дышать правой ноздрей, да и левая уже тоже пропускала воздух с трудом. Повторная диагностика показала, что полип разросся, занял всю носоглотку и пророс в полость рта.

После того, как доктора убедились, что малоинвазивное бережное лечение возможно, пациентка попала на операционный стол: оториноларинголог Ирина Крылова при помощи эндоскопического оборудования удалила объемную доброкачественную опухоль, и призналась, что за годы своей практики впервые столкнулась с таким огромным.

Операция прошла успешно - уже на следующий день женщина задышала свободно, а через три дня отправилась домой.