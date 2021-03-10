В Екатеринбурге виновнику громкого ДТП с погибшими дали 9 лет колонии

Молодому человеку, по вине которого в Екатеринбурге полтора года назад погибли два мужчины, дали девять лет и три месяца колонии.

Авария случилась ранним утром 4 августа 2019 года в центре города. В остановившиеся на красный свет автомобили врезался Kio Rio. Четыре поврежденных машины и двое погибших - таксист Александр и его пассажир Виталий. Они находились в Lada Granta, оказавшейся в середине - легковушку буквально смяло. Погибшим не было и 30, у обоих остались маленькие дети.

За рулем иномарки сидел молодой человек - 23-летний Владимир Васильев. На пассажирском сидении - его друг. Ребята всю ночь куролесили с друзьями на вечеринке, а потом поехали кататься. Перед тем, как протаранить машины на том перекрестке, парни пронеслись через весь центр города со скоростью выше 90 километров в час, не остановившись минимум на двух красных светофорах, рассказывали в СУ СК по Свердловской области.

Есть видео с места аварии. На нем молодые люди сидят в разбитом авто и, кажется, плохо понимают, что происходит: отвечают медленно и невпопад - словно нетрезвы. Состояние опьянения пассажира подтвердилось, а водитель неожиданно оказался чист - об этом сказали сразу две экспертизы. Позже, когда делом занялся региональный Следственный комитет, выяснилось: исследуемый биоматериал принадлежит не Владимиру, а его отцу - полковнику Росгвардии Андрею Васильеву. Общественность долго обсуждала поступок мужчины: кто-то осуждал, кто-то оправдывал. В отношении офицера проводилась проверка, однако в возбуждении уголовного дела было отказано - привлечь к ответственности близкого родственника нельзя. Андрей Васильев до сих пор является сотрудником Росгвардии, подтвердил "РГ" источник, знакомый с ситуацией.

Сыну полковника, Владимиру Васильеву, предъявили обвинение по двум статьям: по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и смерть ) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), так как Kio Rio принадлежала знакомому Васильева, молодой человек самовольно взял ключи и сел за руль. Гособвинение запрашивало для фигуранта 13 лет колонии общего режима с лишением права управления автомобилем сроком на три года.

В своем последнем слове Владимир Васильев приносил извинения пострадавшим. Вину в аварии он признал, однако факт опьянения отрицал. Молодой человек в ходе судебного процесса заявлял, что за рулем ему просто стало плохо - это и послужило причиной трагедии.

- Каждый видит события так, как он хочет их видеть. У всех есть своя версия, которая не соответствует действительности, и никто не обращает внимания на мою версию и мои ходатайства. Это неправильно, - сказал Владимир перед тем, как судья отправился в совещательную комнату.

Суд признал Васильева виновным по обеим статьям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и три месяца в колонии общего режима.