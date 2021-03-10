В Екатеринбурге виновнику громкого ДТП с погибшими дали 9 лет колонии

Новости

Таинственный минерал расскажет о климате 540 миллионов лет назад 11:12
В Минцифры опровергли данные о возможном ограничении доступа к госуслугам 10:58
Осужденного из пермской колонии обвинили в призывах к терроризму 10:58
Ушедшая из "Бэтвумен" Руби Роуз захотела вернуться 10:56
Актер из "Начальника Чукотки" Иосиф Конопацкий умер в Норвегии 10:46
В Петербурге грабитель вынес из банка 2,6 миллиона рублей 10:40
Финляндия готовится к строгому карантину из-за коронавируса 10:40
В Петербург пришли аномальные морозы 10:33
Астронавт NASA вновь полетит к МКС на корабле "Союз МС-18" 10:21
Петр Бирюков: В Москве в этом году проведут реконструкцию 30 прудов 10:12
Врач рассказал о влиянии и последствиях коронавируса на зрение 10:11
От COVID-19 умерла пианистка, певица и композитор Людмила Лядова 10:06
Самый популярный автомобиль США начал ржаветь еще в автосалонах 10:01
Более 10 тысяч пациентов с COVID-19 получили помощь в центре инфекционных болезней "Вороновское" 09:43
В Норильске суд освободил одного из фигурантов дела о сходе лавины 09:38
Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России 09:35
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении 09:34
Глава КГБ Беларуси заявил о трех возможных сценариях протестов в марте 09:17
Гол Орлова и две передачи Кузнецова принесли "Вашингтону" победу 09:16
В Кургане проверят роддом, где пациенток кормили гнилыми продуктами 09:07
Toyota зарегистрировала в России товарный знак GR Sport 09:05
Тюменке удалили из носа опухоль размером с кулак 08:54
Вице-мэр Челябинска не смог обжаловать свой арест 08:48
В Москве во время тренировки умер бывший хоккеист "Спартака" 08:40
Овечкин вошел в команду разочарований сезона в НХЛ 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
10.03.2021 09:39
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге виновнику громкого ДТП с погибшими дали 9 лет колонии

Текст: Ольга Штейн
Молодому человеку, по вине которого в Екатеринбурге полтора года назад погибли два мужчины, дали девять лет и три месяца колонии.
Фото: Борис Ярков Фото: Борис Ярков
Фото: Борис Ярков

Авария случилась ранним утром 4 августа 2019 года в центре города. В остановившиеся на красный свет автомобили врезался Kio Rio. Четыре поврежденных машины и двое погибших - таксист Александр и его пассажир Виталий. Они находились в Lada Granta, оказавшейся в середине - легковушку буквально смяло. Погибшим не было и 30, у обоих остались маленькие дети.

Фото: iStock
На Урале обсуждают поступок отца, сдавшего анализ за устроившего ДТП сына

За рулем иномарки сидел молодой человек - 23-летний Владимир Васильев. На пассажирском сидении - его друг. Ребята всю ночь куролесили с друзьями на вечеринке, а потом поехали кататься. Перед тем, как протаранить машины на том перекрестке, парни пронеслись через весь центр города со скоростью выше 90 километров в час, не остановившись минимум на двух красных светофорах, рассказывали в СУ СК по Свердловской области.

Есть видео с места аварии. На нем молодые люди сидят в разбитом авто и, кажется, плохо понимают, что происходит: отвечают медленно и невпопад - словно нетрезвы. Состояние опьянения пассажира подтвердилось, а водитель неожиданно оказался чист - об этом сказали сразу две экспертизы. Позже, когда делом занялся региональный Следственный комитет, выяснилось: исследуемый биоматериал принадлежит не Владимиру, а его отцу - полковнику Росгвардии Андрею Васильеву. Общественность долго обсуждала поступок мужчины: кто-то осуждал, кто-то оправдывал. В отношении офицера проводилась проверка, однако в возбуждении уголовного дела было отказано - привлечь к ответственности близкого родственника нельзя. Андрей Васильев до сих пор является сотрудником Росгвардии, подтвердил "РГ" источник, знакомый с ситуацией.

Сыну полковника, Владимиру Васильеву, предъявили обвинение по двум статьям: по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и смерть ) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), так как Kio Rio принадлежала знакомому Васильева, молодой человек самовольно взял ключи и сел за руль. Гособвинение запрашивало для фигуранта 13 лет колонии общего режима с лишением права управления автомобилем сроком на три года.

В ДТП с автобусом под Вологдой погибли два человека

В своем последнем слове Владимир Васильев приносил извинения пострадавшим. Вину в аварии он признал, однако факт опьянения отрицал. Молодой человек в ходе судебного процесса заявлял, что за рулем ему просто стало плохо - это и послужило причиной трагедии.

- Каждый видит события так, как он хочет их видеть. У всех есть своя версия, которая не соответствует действительности, и никто не обращает внимания на мою версию и мои ходатайства. Это неправильно, - сказал Владимир перед тем, как судья отправился в совещательную комнату.

Суд признал Васильева виновным по обеим статьям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и три месяца в колонии общего режима.

Фото: Борис Ярков
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении
В России разработали ракету для охоты на скоростные беспилотники
Ученые предрекли России опасное лето
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг