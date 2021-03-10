В Югре впервые пересадили сердце

В Ханты-Мансийске провели первую операцию по пересадке сердца. Сегодня врачи отчитались: все прошло успешно, без осложнении, через три недели после трансплантации пациента выписали, сейчас его по месту жительства наблюдают кардиологи.

Как уточнила главврач окружной клинической больницы Елена Кутефа, пациент - местный житель, под наблюдением медиков он с 2010 года, но прооперировать его раньше помешала начавшаяся пандемия. "Из-за инфаркта у него наступила хроническая сердечная недостаточность. Это главное показание к трансплантации органа. Ухудшение состояния произошло в январе", - рассказала она "Интерфаксу".

Операция заняла 4 часа 15 минут. После снятия зажима с аорты и пуска кровотока новое сердце сразу само восстановило ритм, на медикаментозной поддержке врачи закончили искусственное кровообращение и перевели пациента в реанимацию.

Как сообщает департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в тот же день реципиент задышал самостоятельно, а через трое суток из реанимации его перевели в кардиохирургическое отделение.

"Во время выполнения процедуры мы не столкнулись с дополнительными проблемами. Организационно и технически система отлажена очень четко. Это заслуга команды хирургов и трансплантологов, которые до нас прошли путь по пересадке почки и печени. Опыт коллег существенно облегчил нашу задачу", - говорит кардиохирург Сергей Стефанов.

По информации заместителя руководителя по терапии ОКБ Светланы Акининой, в листе ожидания на пересадку сердца - двенадцать человек. Первый удачный опыт югорских врачей вселяет надежду в благоприятный исход и будущих трансплантаций.