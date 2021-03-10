Жителю Урала помогли списать несуществующий долг по ипотеке

Банк отказался от претензий к жителю Миасса, которому насчитали долг по ипотечному кредиту, погашенному еще в 2013 году. Кредиторы пошли на уступки после вмешательства экспертов ОНФ, заявивших о намерении обжаловать долг в суде, сообщили в среду в общественной организации.

- С обратившегося к нам за помощью жителя Миасса сняты все материальные требования, - пояснили в региональном штабе ОНФ. - Проблему удалось урегулировать в досудебном порядке. Надеемся, коллекторы заявителя больше не побеспокоят.

Мужчина пожаловался, что выплатил ипотечный кредит еще в 2013 году, о чем получил официальную справку из банка. А спустя почти восемь лет его вдруг атаковали коллекторы, требуя выплатить "набежавшие" 90 тысяч рублей. Обратившись за разъяснениями в банк, пострадавший узнал, что произошла ошибка и выданную ему когда-то справку о погашении кредита следует считать недействительной.

В защиту мнимого должника выступили "фронтовики". Руководитель челябинского движения "Стоп! Коллектор!", эксперт ОНФ Вячеслав Курилин направил в Центробанк РФ обращение о попытке повторного взыскания задолженности и предложил доказать незаконность требований кредитора в суде. После этого должнику пришел новый ответ из банка, в котором представители организации признали долг неактуальным и попросили считать свой предыдущий ответ недействительным.

- Мы очень рассчитываем, что в третий раз банк не ошибется, не преподнесет через какое-то время новый сюрприз в виде несуществующего долга, - говорит Курилин. - Рады позитивному финалу этой истории, а всем, кто попал в подобную ситуацию, напоминаем, что требования о взыскании задолженности повторно к заемщику предъявлены быть не могут. Рекомендуем направлять претензию в адрес банка, в случае отказа ее удовлетворить, обращаться в суд. Правда всегда должна быть на стороне добросовестного заемщика.