Новости

На МКС завершены работы по герметизации трещины 21:35
Григорий Рапота вручил благодарность фотокорреспонденту "СОЮЗа" Роману Щербенкову 21:01
Вакцина "Спутник V" одобрена в Иордании 20:54
Умерла звезда мексиканского кино Исела Вега 20:46
Клебо призвал отозвать апелляцию на лишение его "золота" на 50 км на ЧМ 20:22
Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Институт Коха сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова заявила о необходимости сохранения масочного режима в России 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 20:12
Рубрика: Спорт

Несчастлив с "Синьорой"

Роналду в составе "Ювентуса" уже второй год подряд не может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
В Лиге чемпионов стали известны первые участники четвертьфинальной стадии. Среди них не оказалось "Ювентуса", который достаточно неожиданно уступил в двухматчевом противостоянии "Порту".
Впервые с 2005 года Роналду остался без голов в плей-офф главного клубного турнира Европы. Фото: АР Впервые с 2005 года Роналду остался без голов в плей-офф главного клубного турнира Европы. Фото: АР
Впервые с 2005 года Роналду остался без голов в плей-офф главного клубного турнира Европы. Фото: АР

В Португалии Криштиану Роналду и компания проиграли 1:2, что оставляло им неплохие шансы на выход в следующий раунд. Однако на своем поле "Старая синьора", как еще называют "Ювентус", будучи в большинстве, задачу решить не сумел. Итальянцы хоть и победили (3:2), но за счет голов на выезде дальше прошел "Порту".

Фото: AFP/Marco BERTORELLO
"Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Когда летом 2018 года "Ювентус" покупал Роналду, руководство клуба поставило следующую цель: завоевать трофей Лиги чемпионов. Во внутреннем первенстве туринцам нет равных уже девять лет, а вот в еврокубках результаты оставляют желать лучшего. Да, было два финала, но в обоих "Синьора" уступила. Однако с приходом Роналду ничего не изменилось. Более того, в этом стало только хуже: "Ювентус" установил клубный антирекорд, во второй раз подряд вылетев из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Причем в обоих случаях соперниками у итальянцев были команды, явно уступающие им в классе и мощи: "Лион" и "Порту". Что касается непосредственно Криштиану, то португалец впервые с 2005 года не сумел забить в плей-офф Лиги чемпионов.

- Когда допускаешь четыре серьезные ошибки в двух матчах 1/8 финала, ты выбываешь. Потребуется несколько дней, чтобы прийти в себя. Мы понимали, что "Порту" будет играть строго в обороне. Даже если бы "Ювентус" забил в начале встречи, их тактика не изменилась бы. В целом, наш план работал, однако результата он не дал, - подчеркнул главный тренер итальянской команды Андреа Пирло.

Несколько слов о Пирло. Далеко не все болельщики и эксперты поняли решение руководства "Ювентуса" о назначении специалиста, у которого до той поры не было опыта самостоятельной работы. Наверное, сложно делать выводы по одному сезону, но дебют Пирло в новом качестве на данный момент выходит не слишком успешным: команда вылетела в первой же стадии плей-офф Лиги чемпионов, а в "серии А" идет на третьей строчке с отставанием от лидера "Интера" в десять очков. Единственный реальный шанс завоевать трофей - это обыграть "Аталанту" в финале Кубка страны. Впрочем, уже сейчас итальянские СМИ задаются вопросом, останется ли Андреа на будущий сезон.

- Я тренер "Ювентуса". Меня привлекли для более широкого проекта, который должен развиваться в течение нескольких лет. Так что слухи об отставке меня не волнуют, - признался Пирло.

Ну а "Порту" сотворил небольшой подвиг. Оставшись в меньшинстве после удаления одного из лучших бомбардиров команды Мехди Тареми, пропустив почти сразу же два мяча, "драконы" не растерялись и в дополнительное время смотрелись лучше соперника. К слову, "Порту" - последний клуб, не выступающий в пяти ведущих европейских первенствах, кому покорилась Лига чемпионов.

Первым по хронологии четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала "Боруссия". "Желто-черные" обыграли в гостях "Севилью" 3:2, а в Германии команды разошлись миром - 2:2.

По дублю в обеих встречах оформил форвард дортмундцев, один из лучших футболистов мира на своей позиции Эрлинг Холланд. Норвежец забил 20 мячей в первых 14 играх в Лиге чемпионов, что является новым рекордом турнира. Если же говорить о "Боруссии", то она установила клубный рекорд, отличившись в 34-м поединке подряд, и впервые за четыре года попала в восьмерку лучших команд Европы.

"Ювентус" давно мечтает о победе в Лиге чемпионов. Но приход Криштиану Роналду пока ничего не изменил 

Тем временем сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Из восьми пар стоит выделить противостояние двух клубов, без которых еще недавно невозможно было представить себе Лигу чемпионов: "Манчестер Юнайтед" и "Милан". На двоих эти команды выиграли десять титулов главного еврокубка, но в последнее время они чаще выступают во втором по престижу турнире континента.

Остальные пары Лиги Европы выглядят следующим образом: "Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария), "Динамо" Киев (Украина) - "Вильярреал" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" Загреб (Хорватия), "Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия), "Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина), "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия).

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

Главное сегодня

Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Президенты России и Турции дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"