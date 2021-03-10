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10.03.2021 01:20
Рубрика: Власть

Приказано уничтожить

Росгвардия станет ликвидировать невостребованные стволы
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
9 марта вступили в силу изменения в Закон "Об оружии". Согласно им меняется порядок, основания и сроки выдачи разрешений на ввоз в РФ иностранцами охотничьего оружия и патронов к нему для использования на охоте. Впредь выдачу разрешений на ввоз охотничьего оружия в Россию и установление сроков его вывоза из нашей страны будет осуществлять Росгвардия.

"Разрешение на ввоз иностранными гражданами в Российскую Федерацию охотничьего оружия и патронов к нему для использования в охоте выдается на срок действия договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, заключенного с иностранными гражданами, но не может превышать 90 календарных дней", - говорится документе.

Фото: РИА Новости
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Отмечается, что основанием для отказа в выдаче разрешения на ввоз в Россию иностранцами охотничьего оружия и патронов к нему является непредставление заявителем необходимых документов. Среди них, например, - заявление, копия паспорта, договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, заключенный с иностранцем.

Также документом определены основания и порядок вывоза россиянами охотничьего оружия и патронов к нему в государства - члены Евразийского экономического союза для охоты. Отмечается, что россиянин, желающий вывезти оружие для охоты, не менее чем за 10 дней до вывоза обязан уведомить об этом Росгвардию.

Кроме того, 9 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Росгвардии утилизировать оружие, находящееся в подразделениях ведомства на хранении и не востребованное его владельцами на протяжении долгого времени.

Сегодня оружие и патроны к нему изымаются у собственника и находятся на хранении в Росгвардии или полиции в случае аннулирования лицензии или разрешения на оружие. Авторы инициативы указывают, что зачастую владельцы оружия, не имея желания владеть им (пройти требуемые проверки и медобследования, продать либо утилизировать оружие), не забирают его с хранения в Росгвардии. Таким образом, скопилось уже более 170 тысяч единиц невостребованного оружия и более 960 тысяч патронов к нему. Отмечается, что выручка от их возможной продажи не покроет затрат федерального бюджета на хранение, учет, транспортировку и оценку оружия.

Законопроект устанавливает механизм отчуждения такого оружия и патронов: если владелец оружия не заберет или не продаст его на протяжении одного года (и еще двух месяцев на выполнение предписания), "оружие и патроны к нему будут признаваться бесхозяйными и уничтожаться Росгвардией".

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