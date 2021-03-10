Росгвардия призвала разобраться с подделкой документов журналистов на незаконных акциях

Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий, весьма актуальны и требуют закрепления на законодательном уровне. Необходимо четко определить ответственность за подделку документов журналиста на таких акциях. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой на расширенном заседании Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Олег Плохой отметил, что "Росгвардия заинтересована как в безопасности журналистов, так и в объективном изложении обстоятельств всех происходящих событий". Он обратил внимание на то, что зачастую конфликтные ситуации, которые возникают с журналистами, являются следствием провокационных действий третьих лиц.

По словам генерала, Росгвардия поддерживает идею идентификации журналистов на массовых мероприятиях. Вместе с тем он подчеркнул, что проблема фальсификации статуса журналиста стоит крайне остро. "Необходимо четко определить ответственность за подделку документов, которые предъявляются в ходе массовых мероприятий. Человек должен определиться - или он приходит на мероприятие как журналист для беспристрастного освещения событий, или он выбирает роль активного участника несогласованной акции", - сказал Олег Плохой.