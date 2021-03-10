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10.03.2021 10:32
Рубрика: Digital

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter

Текст: Иван Черноусов
Роскомнадзор заблокирует Twitter, если "если компания не начнет выполнять требования российских законов". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что "с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту).

Роскомнадзор попросил Telegram заблокировать сервисы по сбору данных

Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств".

В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз.

Digital Интернет Правительство Минцифры Роскомнадзор

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