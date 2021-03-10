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10.03.2021 22:27
Рубрика: Общество

Росконгресс, Россотрудничество и два АНО помогут в подготовке 300-летия РАН

Текст: Александр Емельяненков

К подготовке 300-летия Российской академии наук, которое будет отмечаться в 2024-м году, решено подключить Россотрудничество (федеральное агентство), фонд "Росконгресс" и две автономные некоммерческие организации - "Национальные приоритеты" и "Россия - страна возможностей". Это следует из тех изменений, что внесены в состав ранее образованного оргкомитета по подготовке и проведению намеченного празднования.

Фото: "Страна Росатом".
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Распоряжение правительства РФ №543-р, которым изменен и расширен состав юбилейного оргкомитета, опубликовано 10 марта. Документ предписывает включить в состав организационного комитета девять новых лиц. В их числе - советник президента России Антон Кобяков, заместитель министра финансов Михаил Котюков, министр просвещения Сергей Кравцов, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

Одновременно с ними в обновленный состав введены генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Подключение Федерального агентства по делам СНГ, связям с соотечественниками за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также фонда "Росконгресс" и двух влиятельных некоммерческих организаций указывает на то, что подготовку решено развернуть по широкому фронту, с привлечением административных ресурсов и опорой на гражданские инициативы.

Добавим, что организационный комитет по подготовке к 300-летнею юбилею сформирован и в самой РАН. В момент формирования (январь 2020 года) в его составе было 44 человека.

Подготовка к 300-летию Российской академии наук начнется в 2021 году

Общество Наука Наука и образование РАН

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