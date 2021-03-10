Росприроднадзор проверит мероприятия по оздоровлению Волги

Провести серию внеплановых выездных проверок соблюдения природоохранного законодательства при реализации мероприятий в рамках национального проекта "Экология" поручила Росприроднадзору вице-премьер Виктория Абрамченко. Копия поручения есть в распоряжении редакции.

Внеплановые проверки затронут ликвидацию выявленных свалок на территории городов страны и наиболее опасных объектов накопленного вреда, следует из документа. Кроме того, представители природоохранного ведомства посетят введенные в эксплуатацию объекты по обращению с отходами I и II классов опасности.

Еще одно направление проверок связано с оздоровлением Волги. Вице-премьер поручила пересчитать количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу для этой реки, и судов, извлеченных из ее акватории для утилизации.