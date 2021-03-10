Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году

Программа предоставления льготных кредитов на строительство отелей будет запущена в этом году, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"В этом году впервые запускаем программу льготного кредитования бизнеса на строительство и обновление туристической инфраструктуры. Мы рассчитываем, что программа позволит льготно кредитовать бизнес под 3-5%. Это существенно", - сказала Догузова в ходе совещания у президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она пояснила, что сейчас от общего номерного фонда в России только чуть более 10% отелей являются действительно качественными. Льготное кредитование поможет обновить номерной фонд.