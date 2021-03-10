Ростуризм рассчитывает на полноценный курортный сезон в этом году

Ростуризм надеется, что курортный сезон в 2021 году будет полноценным и пройдет с мая до конца сентября, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Сейчас с регионами, туроператорами, отраслью, крупными отельными сетками проработали, чтобы курортный сезон запустить с 1 мая и завершить его в конце сентября", - сказала Догузова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как пояснила глава Ростуризма, подготовку к летнему сезону уже начали сейчас, и есть надежда, что он будет полноценным, так как ситуация нормализуется.

Доступность путешествий предполагается обеспечить за счет расширения чартерной программы, запущенной в прошлом году. В частности, предполагается в этом году запустить 12 новых направлений с прямым перелетом из нескольких крупных городов России.

Кроме того, будут запущены железнодорожные круизы. Возможности такой программы Ростуризм уже проработал с РЖД. Как пояснила глава Ростуризма, такие круизы предполагают проживание в вагонах с включенным питанием и выездом на экскурсии. "Это такой новый интересный формат, который мы в этом году хотим к летнему сезону запустить", - отметила Догузова.