Скунса Пепе обвинили в харассменте и вырезали из мультика

Очередной абсурдный виток толерантности головного мозга: в этот раз отличилась студия Warner Bros., "уволившая" из сиквела своего хита 1996 года "Космический джем" (Space Jam)… знаменитого мультипликационного скунса Пепе ле Пью, животное и без того крайне несчастное и одинокое.

Как передает Deadline, скунс не появится в ленте Space Jam: A New Legacy после развернутой обозревателем New York Times Чарльзом Блоу полемики, сошедшейся на том, что Пепе - буквально - "внес свой вклад в культуру изнасилований".

В результате уже отснятая с участием скунса сцена для сиквела "осталась на полу монтажной комнаты". Более того: далее ле Пью, "скорее всего", изымут вообще из всех проектов WB: согласно источнику издания, персонажу теперь заказан путь в фильмы в рамках Looney Toons, Bugs Bunny Builders, Tiny Toons Looniversary и так далее.

По словам инсайдера, в продолжении "Джема" скунс должен был возникнуть в монохромной сценке в духе "Касабланки", домогаясь до женщины в баре и получая от нее решительный отпор. Его потенциальную жертву сыграла Грейс Санто ("Девственница", "Новенькая"), ранее пострадавшая от насильников в реальной жизни.

Как заявила актриса, удаление Пепе из картины ее расстроило, так как сцена поучительна, ведь в ней похотливец получает по заслугам. А звезда НБА Леброн Джеймс произносит по данному поводу назидательные речи.

Пепе дебютировал в мультфильмах Warner в 1945-м, амплуа - существо, "постоянно находящееся в поисках любви и понимания". Однако не находящее ни того, ни другого ввиду своих "отталкивающего запаха и агрессивности".

Регулярная жертва скунса - черная кошечка Пенелопа, которую Пепе категорически преследует, принимая за самку своего вида из-за белой полоски на ее спине.

В середине нулевых Макс Лэндис планировал снять с участием ле Пью фильм, причем на озвучку Пепе предполагался Майк "Остин Пауэрс" Майерс, но не срослось.