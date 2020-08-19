В Сети появился первый тизер продолжения "Космического джема"

На странице в Twitter Семейного фонда звезды НБА Леброна Джеймса опубликован короткий тизер долгожданного сиквела "Космический джем: Новое наследие", где Джеймс предстаёт в майке с надписью Tune Squad.

В новом фильме Леброн пойдёт по стопам Майкла Джордана и объединится с Багзом Банни и Луни Тюнз, чтобы помочь ребятам сразиться с неприятелем.

Режиссером картины выступил Малькольмом Д. Ли ("Вечерняя школа", "Очень страшное кино", "Свидетель на свадьбе"), а сценаристами - режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер и Сев Охэниян ("Поиск").

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020

Музыку к фильму готовят лауреат "Оскара" Ханс Циммер ("Человек дождя", "Король Лев", "Принц Египта", "Спирит: Душа прерий", "Скала", "Лучше не бывает", "Гладиатор", "Ангелы и демоны", "Перл-Харбор", "Начало", "Интерстеллар") и Крис Бауэрс ("Зелёная книга").

По сюжету первого фильма Майкл Джордан выступил на стороне персонажей Looney Tunes в баскетбольном мачте с мультмонстрами, желавшими захватить героев "Весёлых мелодий". В 1996 году "Космический джем" собрал 230 миллионов долларов по всему миру и, помимо Джордана, в нём приняли участие такие звезды НБА, как Ларри Берд, Чарльз Баркли и Патрик Юинг.

На этот раз актёрский состав включает Дона Чидла, Сонеку Мартин-Грин, Эрика Баузу и Кэт Соуси, а также различных игроков НБА: Клай Томпсон, Энтони Дэвис, Крис Пол, Дэмиан Лиллард.

Ранее звучала информация, что в сиквеле фильма появится мультперсонаж Джима Керри в образе Маски, которого озвучит сам Керри. "Маска" станет второплановым героем и выступит судьёй матча.

Выход фильма намечен на 16 июля 2021 года.