В Следственном комитете по распоряжению Александра Бастрыкина идет проверка соцсетей, в которых детей склоняют к опасным действиям.

Только любовью и заботой мы можем оградить детей от манипулирования ими в соцсетях. Фото: GettyImages

Соцсети, в первую очередь - "детский" TikTok, оказались в центре внимания родителей, политиков и правоохранителей.

Первыми тревогу забили родители. Те из них, кто замечает, что смотрят и в чем "живут" их чада. Они стали звонить во все колокола, и их очень быстро услышали. Отозвались чиновники, политики и следователи. Реакция власти объяснима - это уже было.

- В адрес Следственного комитета РФ поступают обращения с просьбой об организации процессуальной проверки с целью проведения оперативных и следственных мероприятий, направленных на пресечение распространения данной информации и установление лиц, причастных к ее распространению, - объявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На призывы в TikTok обратили внимание и власти Москвы. Как только ролики набрали вирусную популярность, в родительских комьюнити в Сети появились предостережения.

"Просим вас поговорить с вашими детьми, еще раз сказать им, что вы их любите и они вам дороги, - гласит сообщение от учителя в одном из родительских чатов. - Только заботой и вниманием мы можем оградить наших детей от реальной угрозы манипулирования их сознанием".

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы "РГ" подтвердили, что школы действительно делали такую рассылку.

Как сказали в ведомстве, "школы регулярно проводят с учениками и их родителями профилактическую работу разной направленности".

Наутро после заявлений от Следственного комитета TikTok объявила, что удаляет контент, нарушающий правила, в том числе тот, который изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет нанесение себе вреда. Верить этим заявлениям? Те, кто занимается следствием по делам об опасном контенте в соцсетях, скептически относятся к подобным заверениям. Достаточно вспомнить дело, которое расследовали в Санкт-Петербурге.

Это было очень громкое дело против одного из администраторов "групп смерти" в социальной сети. Его звали Филипп Будейкин, зарегистрированный в социальной сети под псевдонимом Филипп Лис. Этот самый Лис еще весной 2016 года в Москве и Московской области в социальной сети "ВКонтакте", как потом напишут следователи, осуществлял постоянную деятельность, направленную на распространение среди несовершеннолетних пользователей Сети пренебрежения к жизни. Следователи доказали, что Будейкин склонял 15-летнюю девочку из Астрахани к смертельным действиям. Ей повезло - школьницу убедили отказаться от опасного намерения сотрудники правоохранительных органов. Потом Будейкин "промыл мозги" школьнице из Тюменской области. Та пыталась совершить страшный поступок, но ее жизнь удалось спасти медикам.

Будейкина смогли поймать, так как он находился на территории нашей страны. Летом 2017 года он был приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кстати, ровно год назад он освободился.

Мало кто знает, но еще тогда, в 2016 году, в Следственном комитете РФ собрали совещание межведомственной рабочей группы для обсуждения вопросов предупреждения распространения в сети "Интернет" информации, провоцирующей опасное для жизни поведение детей.

Еще на том заседании выступил с докладом руководитель Главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис. Он с сожалением подчеркнул, что при изучении личных страниц подростков, совершивших страшный поступок или покушение на него, установлено, что в качестве основного источника угрозы выступают различные социальные сети.

В СК еще в 2013 году создали подразделение, которое курирует расследование преступлений, совершенных против несовершеннолетних и самими несовершеннолетними. Там первыми заметили проблему. И стали ловить тех, кто склоняет детей к страшному. Но только тех, кто находился на территории нашей страны. А таких, как показала практика, единицы. Вот тогда-то и стало ясно, что руками только правоохранителей эту проблему не решить.

Мнение

С точки зрения закона

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн:

Александр Хинштейн. Фото: РИА Новости www.ria.ru

- Законодательство только изменилось - месяц работает норма, предписывающая соцсетям блокировать и удалять запрещенное содержание. Два месяца действуют новые штрафы для интернет-ресурсов за неисполнение требований Роскомнадзора. Прежде чем нам менять или ужесточать законодательство, надо посмотреть, как они работают на практике.

У нас отсутствует ответственность для соцсетей и их владельцев за некачественный мониторинг соцсетей. Но если Роскомнадзор направил им требование об удалении информации и это требование не было исполнено, вступает в силу Кодекс об административных нарушениях. За неудаление общественно опасного контента для должностных лиц установлен штраф от 400 до 800 тысяч рублей, а для юрлиц - от 3 до 8 млн рублей. Если на первое представление Роскомнадзора отсутствует реакция, требование направляется повторно. Если и оно игнорируется, тогда штрафы для должностных лиц составляют от 800 тысяч до 1 млн рублей, а для юрлиц предусмотрен оборотный штраф от одной десятой до одной пятой от совокупного годового дохода.

Некоторые предлагают ввести блокировку сетей, которые отказываются блокировать контент. Я с таким подходом не согласен. У нас в стране количество погибших в ДТП больше, чем жертв насильственных действий, но это не означает, что нужно запрещать передвижение на машинах.