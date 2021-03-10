Биологи рассказали о смертоносности британского штамма коронавируса

Британский штамм коронавируса, известный как B.1.1.7, не только более заразен по сравнению с другими вариантами COVID-19, но и, по-видимому, увеличивает риск летального исхода. Таков вывод исследования, результаты которого опубликованы в British Medical Journal.

В исследовании британских эпидемиологов участвовали 110 000 пациентов с коронавирусом. Команда во главе с Робертом Челленом из университета Эксетера сообщает: для анализа данных были сформированы пары из пациентов с коронавирусом - один из которых был инфицирован B.1.1.7, а другой - одним из обычных вариантов коронавируса. Таким образом было сформировано почти 55 000 пар.

Анализ данных показал "увеличение смертности с 2,5 до 4,1 на 1000 выявленных случаев": почти в два раза больше смертельных случаев было зафиксировано среди заразившихся британским штаммом в сравнении с тем же числом пациентов, инфицированных другими вариантами коронавируса.

По данным исследовательской группы, "из 54 906 пациентов, инфицированных B.1.1.7, умерли 227 человек, и 141 человек среди того же числа пациентов, инфицированных другими вариантами коронавируса. Результаты показывают: британский вариант на 32-104% более смертоносен, чем другие штаммы коронавируса.

Эпидемиологи называют B.1.1.7 серьезной угрозой, однако пока не могут объяснить, почему этот вариант коронавируса не только более заразен, но и более смертоносен, чем другие штаммы коронавируса.