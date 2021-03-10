"СОЮЗ" изучил новации в пенсионной системе Беларуси

Пенсионная реформа - тема чувствительная в любом государстве. Беларусь и Россия здесь не исключение. Общество стареет, демографическая ситуация, к сожалению, не обещает резкого прироста работающего населения, а значит, и стабильного пополнения пенсионного фонда.

С учетом этих тенденций в Беларуси идет переформатирование пенсионной системы, ее адаптация к реальным условиям. Увеличение возраста выхода на заслуженный отдых - одно из направлений. Этот этап Беларусь уже почти прошла: с первого января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет. А в настоящее время в стране определяют принципиальные подходы к накоплению пенсионных ресурсов, которые лягут в основу дальнейшего совершенствования пенсионного обеспечения граждан. В результате система должна стать более устойчивой.

С первого января 2022 года в Беларуси мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет

А еще обеспечить пенсионные выплаты на уровне 40% от средней зарплаты по стране и уход от уравниловки. Новации последнего времени: в стране планируется внедрять добровольное пенсионное страхование, что для подавляющего большинства жителей в новинку.

Механизм добровольного пенсионного страхования пока не очень востребован у белорусов. По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, лишь чуть более 4% работающих занимаются этим вопросом. Помощь в накоплении пока оказывают лишь две организации. Задача правительства - развернуть разъяснительную работу по популяризации добровольного пенсионного страхования, в первую очередь среди имеющих трудовые доходы, превышающие средний уровень зарплаты по стране.

На VI Всебелорусском народном собрании Президент Александр Лукашенко внес свои предложения по совершенствованию пенсионной системы. По его мнению, надо сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки, а элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущую пенсию, нужно внедрять поэтапно. Государство обязано создать для этого необходимую инфраструктуру. Президент предложил подготовить программу "3 + 3": работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель. О том, будет ли эта схема добровольной или обязательной, пока неизвестно.

В настоящее время пенсии для подавляющего большинства граждан формируются за счет отчислений в Фонд социальной защиты населения: работник платит 1% зарплаты, наниматель - 34% (28% - пенсионное страхование, 6% - социальное). С 2018 года средний рост пенсий опережает инфляцию, то есть их размер перекрывает динамику цен. Но демографическая ситуация в Беларуси не из простых. С каждым годом количество пожилых людей увеличивается. В стране сегодня более 2,4 миллиона пенсионеров - чуть более четверти населения. Средний размер пенсии по возрасту за декабрь составлял 499,7 белорусского рубля (около 14 400 российских). Финансовая нагрузка на ФСЗН с каждым годом все выше, поэтому искать пути повышения благосостояния пожилых людей, конечно же, надо.

В конце прошлого года Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, представляя в Парламенте программу деятельности правительства до 2025 года, заявил, что для сохранения стабильности пенсионного обеспечения, помимо внедрения механизма частных пенсионных сбережений, предстоит максимально задействовать корпоративные пенсионные программы нанимателей. Ожидается также акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.

Несмотря на недоверие части населения к добровольному страхованию, у переформатирования пенсионной системы есть несомненный плюс: оно позволит уйти от уравниловки. Это когда выплаты тем, кто работал долго и получал высокую зарплату, и тем, кто трудился более умеренно, не сильно отличаются. Накопительный механизм формирования пенсии, включающий государственные, личные и корпоративные компоненты, позволит сформировать более дифференцированные, а следовательно, более справедливые размеры выплат. Впрочем, реорганизация пенсионной системы - дело долгосрочное, жителям еще предстоит пересмотреть свое отношение к экономическому обеспечению достойной жизни в старости. Но раньше или позже сделать это все равно предстоит.

Реформирование пенсионной системы - чувствительная тема в любом государстве. Фото: Photoxpress

ВАЖНО

Между Беларусью и Россией действует Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года. Он предусматривает два варианта назначения пенсии гражданам Республики Беларусь и гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Союзного государства. Первый вариант - по пропорциональному принципу, когда каждая страна назначает пенсию за стаж работы на ее территории после 13 марта 1992 года. При этом за так называемый советский стаж, приобретенный до 13 марта 1992-го, платит то государство, в котором проживает гражданин в момент обращения за пенсией. Второй вариант - по законодательству государства, гражданином которого является обратившийся за пенсией. В этом случае пенсионное обеспечение, к примеру, белорусского гражданина, переехавшего на постоянное место жительства в Россию, будет осуществляться Республикой Беларусь по ее законодательству. На какой пенсии остановиться - пропорциональной или по признаку гражданства, граждане выбирают сами. Кстати, за назначением пенсии от другого государства ехать туда не нужно: все документы подаются в компетентный орган по месту жительства.