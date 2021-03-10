Наш корреспондент узнал все секреты выпуска в Беларуси российской вакцины от коронавируса

В Беларуси завершилась добровольная вакцинация от коронавируса медицинских работников. Сейчас ее проходят педагоги и представители других профессий, имеющих частые контакты с людьми. Как сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, в апреле начнется вакцинация всех желающих, и он "уколется" одним из первых.

Поставить надежный барьер на пути опасной инфекции стало возможным благодаря тому, что Россия поделилась с Беларусью своей лучшей в мире антиковидной вакциной "Спутник V" и технологией ее производства. Уже выпущены пробные партии совместного препарата, предназначенные для всесторонних испытаний. На очереди массовый выпуск лекарства на оснащенном по последнему слову техники минском предприятии "Белмедпрепараты".

Беларусь стала первой страной, с которой Россия поделилась своей вакциной. Белорусские специалисты оперативно провели ее скрупулезные испытания и государственную регистрацию. И вот теперь, вслед за Россией, освоили производство препарата. Передача технологии производства антиковидной вакцины потребовала тесного взаимодействия специалистов двух стран. Россиянами был предоставлен не только пакет технической документации, но и многие ноу-хау и необходимые биологические материалы. В этом активно участвовал Российский фонд прямых инвестиций.

Беларусь стала первой страной, с которой Россия поделилась своей лучшей в мире вакциной

…Попасть в цех, где разливается "Спутник V", корреспонденту "СОЮЗа", конечно же, не удалось. Причины понятны: высочайшие требования к стерильности производственного процесса и воздуха, и температура здесь должна строго соответствовать заданным параметрам. Но мне показали и прокомментировали видеоролик о всех "секретах" производства уникального препарата, его предоставила пресс-служба Минздрава Беларуси. На участке, отгороженном от остального цеха прозрачной перегородкой, все происходит без участия человека. Видно, как робот, ритмично поднимая и опуская механическую "руку", разливает в миниатюрную стеклянную тару сразу по несколько порций вакцины. Заполненные ампулы продвигаются вперед, и весь цикл раз за разом повторяется…

Сейчас российские партнеры ведут тестирование технологии полного цикла выпуска "Спутник V" на производственных мощностях предприятия "Белмедпрепараты", с тем чтобы обеспечить потребности Беларуси в вакцине. Предполагается, что будет выпускаться до полумиллиона доз в месяц. А избыток можно поставлять на экспорт.

Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси Дмитрий Гринько обнадежил в первую очередь людей в возрасте:

- Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" одобрена Министерством здравоохранения Беларуси для людей старше шестидесяти лет. Данное заключение принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами-инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. Решение принималось с учетом аналогичного разрешения Минздрава России...

Массовое вакцинирование позволит сформировать эффективный иммунный ответ. Оптимистично смотрят на это лето любители путешествий, поскольку прививка, надеются они, откроет границы.

Чтобы это стало реальностью, в Беларуси создана система транспортировки и хранения вакцины. Она требует строгого соблюдения температурного режима. Поэтому приобретено современное холодильное оборудование. В учреждениях здравоохранения начата запись желающих получить заветную прививку. Хорошо организованную работу белорусских медиков и ученых по достоинству оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, он отметил эффективность белорусской регуляторной системы. Локальные клинические исследования "Спутника V" проведены оперативно и в полном объеме. Это позволило в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных о вакцине и открыло ей доступ во врачебные кабинеты.

И все же говорить о том, что инфекция скоро будет полностью побеждена, пока рано: она постоянно мутирует, обретая то одно, то другое "обличье". Похоже, с коронавирусом придется жить не только нашему, но и последующим поколениям. А значит, необходим препарат, максимально отвечающий местным условиям. По поручению Президента Беларуси этим занялись ученые ряда НИИ Национальной академии наук и Минздрава. Отечественный препарат против COVID-19 должен появиться уже в следующем году.

Локальные клинические исследования "Спутника V" проведены белорусами оперативно и в полном объеме

Поскольку раньше вакцинами в стране не занимались, возник вопрос: каким же путем пойти? Директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров рассказал, что белорусские ученые пока остановились на двух возможных вариантах. Первый - цельновирионная вакцина на основе инактивированного (убитого) вакцинного штамма. Второй - так называемая расщепленная вакцина, где вирус "дробится" различными методами, после чего выделяется антигенная фракция. Оба способа снижают вероятность побочных явлений при вакцинации.

- Свои разработки в этом направлении однозначно нужны, - отметил ученый. - Промежутки между пандемиями сокращаются. И в таком случае у нас будут технологии, опыт, чтобы в кратчайшие сроки разработать свою вакцину.

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Препарат "Спутник V" уже одобрен почти в 50 странах, сейчас он проходит регистрацию в Евросоюзе. Эффективность вакцины превышает 90 процентов при полной защите от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова передала Беларуси образцы второй вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" и тест-системы для обнаружения РНК коронавируса методом ПЦР.